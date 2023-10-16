МОСКВА, 16 окт — ПРАЙМ. Оптовые цены на природный газ в Нидерландах и Великобритании в понедельник снизились, так как высокие уровни запасов поумерили опасения относительно дефицита предложения, сообщило агентство Reuters. На прошлой неделе котировки росли на фоне геополитической напряженности и низких температур воздуха.

Около 08.52 по Гринвичу ноябрьские фьючерсы на природный газ с поставкой из терминала TTF упали на 2,95 евро, до 52,45 евро за мегаватт-час, согласно данным LSEG. Декабрьские контракты потеряли 0,64 евро и торговались по 53,56 евро за мегаватт-час. В Великобритании контракты с поставкой на следующий день подешевели на 10 пенсов, до 128 пенсов за терм.

"Фундаментальные факторы на континенте указывают на в целом более слабый спрос по сравнению с предыдущей пятницей. Наши прогнозы скорректированы в сторону существенного понижения, так как спрос на отопление помещений, как ожидается, будет преимущественно ниже сезонной нормы", — сообщил аналитик LSEG Ульрих Вебер.

На северо-западе Европы температуры воздуха будут оставаться низкими по крайней мере до конца недели. Однако метеопрогнозы предполагают, что конец октября и начало ноября будут более теплыми, чем обычно.

"Утром наблюдались заморозки, а температуры воздуха ощутимо низкие, но похолодание завершится к концу недели, и нормальная для данного сезона погода будет сохраняться в обозримом будущем", — предполагают в Auxilione.

Профсоюзы австралийских предприятий Chevron по производству сжиженного природного газа подтвердили намерение возобновить забастовки на этой неделе. Такое заявление было сделано в ходе сегодняшних переговоров при посредниках.

Опасения относительно дефицита предложения природного газа усилились, так как власти Израиля предписали оператору Chevron прекратить прокачку природного газа по подводному трубопроводу между Израилем и Египтом.

Повреждение газопровода Balticconnector также усугубило беспокойство относительно безопасности энергетической инфраструктуры Европы. Премьер-министр Финляндии заявил, что газопровод мог быть поврежден целенаправленно.

Запасы газа в хранилищах Европы достигли рекордных для текущего времени года уровней, а спрос на природный газ на 15%-20% ниже уровня, зафиксированного до начала российско-украинского конфликта, но все же предложение на европейском рынке газа будет оставаться ограниченным в 2024-2025 годах. Следующая волна роста предложения же достигнет рынка в 2025-2026 годах, согласно прогнозу Timera Energy.

Углеродные кредиты в Европе торговались с понижением на 1,86 евро, по 84,09 евро за тонну.