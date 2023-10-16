МОСКВА, 16 окт — ПРАЙМ. Фьючерсы на пшеницу в Чикаго дорожают третью сессию подряд на фоне повышения экспортного спроса, в том числе, в Китае, несмотря на обильное предложение из Причерноморья, сообщает Reuters.

Соя также растет в цене, а котировки кукурузы остаются почти без изменений. Участники рынка ожидают большей ясности относительно хода сбора урожая в США.

Небольшое снижение доллара оказало некоторую поддержку фьючерсам на зерновые и сою на CBOT. Между тем обильное мировое предложение и опасения инвесторов относительно эскалации ближневосточного конфликта довлеют над рынком.

Около 11.35 по Гринвичу наиболее активно торгующиеся фьючерсы на пшеницу подорожали на 1,47%, до 5,88 1/4 доллара за бушель.

Ранее в ходе сессии котировки пшеницы подскочили к более чем 2-недельному максимуму. Цены продолжают расти после падения к почти 3-летнему минимуму в четверг.

В конце прошлой недели Минсельхоз США сообщил о самых крупных экспортных продажах зерновых более чем за год, а также о второй продаже мягкой краснозерной озимой пшеницы Китаю.

"КНР приобрела пшеницу из США. Ожидается еще больше покупок, — отметил трейдер из Сингапура. — Пшеница из США более низкого качества конкурентоспособна на (мировом) рынке".

В прошлом месяце сообщалось о том, что Китай приобрел большие объемы пшеницы французского происхождения.

Некоторые аналитики и трейдеры ожидают восстановления цен на пшеницу, так как в центре внимания рынка находится урожай в Южном полушарии, который может оказаться ниже ожиданий из-за засухи. Кроме того, инвестменеджеры удерживают значительную короткую позицию.

"Тем не менее конкуренция со стороны предложения из Причерноморья остается очень высокой. Этот регион по-прежнему доминирует на рынке", — отметили в Agritel.

Египет, являющийся крупным импортером пшеницы, на прошлой неделе приобрел почти 1 млн тонн зерна из Причерноморья, в основном из России, в рамках закрытых переговоров и международного тендера.

Российское агентство ИКАР немного повысило прогнозы урожая и экспорта в этом сельскохозяйственном году.

Соя на CBOT прибавила 0,16%, до 12,82 1/4 доллара за бушель, а кукуруза подорожала на 0,05%, до 4,93 1/2 доллара за бушель.

В ежемесячных Оценках мирового спроса и предложения (WASDE), опубликованных на прошлой неделе, Минсельхоз США понизил прогноз урожая сои и кукурузы, что оказало котировкам поддержку.

Обильный экспорт сои также поддержал котировки, хотя сигналы об импорте в Китай были неоднозначными ввиду обильных поставок из Бразилии.

Участники рынка кукурузы следят за сообщениями о засухе в северных регионах Бразилии, препятствующей судоходству и экспортным поставкам.