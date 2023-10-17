МОСКВА, 17 окт — ПРАЙМ. Фьючерсы на пшеницу в Чикаго в понедельник завершили торги снижением после роста до более чем 2-недельного максимума ранее в ходе сессии, передает Reuters.

Фьючерсы на кукурузу также упали во вторник на данных по сбору урожая в США. Между тем котировки сои выросли вслед за фьючерсами на соевое масло, отметили аналитики.

После завершения очной сессии на CBOT Минсельхоз США сообщил, что урожай кукурузы в стране собран на 45%, а сои — на 62%. Аналитики ожидали, что показатели составят 46% и 57% соответственно.

Участники рынка тщательно отслеживают развитие конфликта на Ближнем Востоке. Некоторые инвесторы закрыли позиции ввиду неопределенности геополитической ситуации.

Этот конфликт довлеет над настроениями участников рынка, отметил Джим Герлач из A/C Trading.

По итогам торгов на CBOT в понедельник наиболее активно торгующиеся фьючерсы на пшеницу упали на 2 1/2 цента, до 5,77 1/4 доллара за бушель. Ранее в ходе сессии котировки подскочили к максимуму с 27 сентября 5,88 1/2 доллара за бушель.

В конце прошлой недели Минсельхоз США сообщил о самых крупных экспортных продажах зерновых более чем за год, а также о второй продаже мягкой краснозерной озимой пшеницы Китаю.

"КНР приобрела пшеницу из США. Ожидается еще больше покупок, — отметил трейдер из Сингапура. — Пшеница из США более низкого качества конкурентоспособна на (мировом) рынке".

"Тем не менее конкуренция со стороны зерна из Причерноморья остается очень высокой. Этот регион по-прежнему доминирует на рынке", — отметили в Agritel. Российское агентство ИКАР немного повысило прогнозы урожая и экспорта зерновых в текущем сельскохозяйственном году.

Фьючерсы на кукурузу на CBOT снизились в цене на 3 1/4 цента, до 4,90 доллара за бушель, а соя подорожала на 6 центов, до 12,86 1/4 доллара за бушель. Декабрьские фьючерсы на соевое масло выросли на 1,52 цента, до 55,90 цента за фунт.

В Национальной ассоциации переработчиков масличных культур (NOPA) сообщили, что объем переработки сои в США в прошлом месяце подскочил до рекордного максимума для сентября за историю ведения наблюдений. Между тем объем запасов соевого масла на конец сентября упал к почти 9-летнему минимуму.