МОСКВА, 17 окт — ПРАЙМ. Цены на золото упали во вторник в Азии, тогда как доллар США и доходность казначейских облигаций выросли в преддверии публикации ключевых экономических данных и выступления председателя Федеральной резервной системы (ФРС) Джерома Пауэлла, передает Reuters.

Около 07.03 по Гринвичу золото на рынке спот торговалось с понижением на 0,1%, по 1916,88 доллара за унцию. Фьючерсы на золото на COMEX упали на 0,2%, до 1930,00 доллара за унцию.

Доходность казначейских облигаций США достигла самого высокого более чем за неделю уровня, а доллар укрепился. Это сделало золото менее доступным для держателей иных валют. Позднее во вторник будут представлены данные США по розничным продажам и промышленному производству.

"Данные США остаются весьма сильными, повышательное давление на доходность сохраняется, а участники рынка учитывают в котировках лишь 10%-ю вероятность увеличения стоимости заимствований ФРС в ноябре. Неожиданно высокий (показатель розничных продаж), свидетельствующий о стойкости домохозяйств США, может негативно отразиться на котировках золота", — сказал Кайл Родда, аналитик финансовых рынков Capital.com.

Заявления главы ФРС Пауэлла в четверг могут прояснить позицию центрального банка относительно перспектив процентных ставок, полагают участники рынка. В последние несколько недель некоторые высокопоставленные представители ФРС сигнализировали о склонности центрального банка к более мягкой денежно-кредитной политике.

Высокая стоимость заимствований увеличивает альтернативные издержки владения золотом, не приносящим гарантированного дохода.

Конфликт на Ближнем Востоке способствовал росту цен на золото, которое считается активом-убежищем, до более чем 3-недельного максимума в пятницу. Геополитическая напряженность усугубляет неопределенность на рынке.

В среду президент США Джо Байден намерен совершить визит в Израиль, тогда как вооруженный конфликт Израиля и Хамас набирает обороты.

В краткосрочной перспективе ключевым событием для рынка может стать вторжение Израиля в сектор Газа. Подобный сценарий, вероятно, повлечет за собой еще один резкий скачок цен на золото, добавил Родда.

Объем золота в держании крупнейшего мирового золотого ETF SPDR Gold Trust сократился в понедельник на 0,8%.

Серебро на рынке спот подешевело на 0,3%, до 22,53 доллара за унцию. Платина потеряла 0,2% и торговалась по 889,06 доллара, а палладий снизился на 0,4%, до 1138,92 доллара за унцию.