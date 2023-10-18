МОСКВА, 18 окт — ПРАЙМ. Цены на нефть в среду растут на фоне эскалации напряженности на Ближнем Востоке — в результате взрыва в больнице Газы погибли сотни людей. Как сообщает Reuters, инвесторы опасаются возможных перебоев в поставках нефти из этого региона.

Около 06.09 по Гринвичу фьючерсы на нефть Brent выросли в цене на 1,75 доллара, или 2%, до 91,65 доллара за баррель. Фьючерсы на нефть WTI подскочили на 1,91 доллара, или 2,2%, до 88,57 доллара за баррель.

Ранее в ходе сессии нефтяные цены росли более чем на 2 доллара и достигли 2-недельных максимумов.

Рынки учитывают премию за риск после того, как сотни палестинцев погибли в результате взрыва в больнице во вторник. Израиль и Палестина обвиняют друг друга в этом взрыве.

Иордания отменила саммит, в котором должны были принять участие президент США Джо Байден, а также лидеры Египта и Палестины.

"Отмена саммита с участием Байдена и лидеров арабских стран снижает вероятность дипломатического разрешения конфликта между Израилем и ХАМАС", — отметил Вивек Дхар из Commonwealth Bank of Australia.

Участники рынка обеспокоены возможным вторжением Израиля в сектор Газа.

"Длительная оккупация может привести к росту цен на нефть Brent выше 100 долларов за баррель ввиду вероятности распространения конфликта между Израилем и ХАМАС на Иран", — добавил Дхар.

В среду Байден намеревается посетить Израиль, чтобы выразить стране поддержку в борьбе с движением ХАМАС. В Белом доме подчеркивают, что не хотят распространения конфликта.

Согласно опубликованным во вторник данным Американского института нефти (API), коммерческие запасы нефти в США на неделе 7-13 октября упали примерно на 4,4 млн баррелей. Опрошенные Reuters аналитики полагали, что запасы нефти в США за этот период уменьшились на 300 000 баррелей.

Управление энергетической информации (EIA) Минэнерго США опубликует данные по запасам позже в среду.

ВВП КНР в 3-м квартале рос быстрее, чем ожидалось, сигнализируя о том, что предпринятые Пекином меры способствуют восстановлению китайской экономики.

Кроме того, суточные объемы переработки нефти в Китае в сентябре достигли рекордного максимума, увеличившись на 12% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Загруженность НПЗ увеличилась на фоне высокого спроса на топливо во время Золотой недели и роста в секторе обрабатывающей промышленности.

Между тем аналитики с осторожностью оценивают перспективы экономического роста Китая, так как строительный сектор по-прежнему испытывает трудности.

"Сентябрьские данные, вероятно, являются гарантией того, что Китай достигнет целевой уровень роста около 5% в этом году. Между тем в стране попытаются превысить этот целевой уровень. Восстановление экономики еще только зарождается", — отметил Гарри Мерфи Круз из Moody's Analytics.

Розничные продажи в США в сентябре выросли больше, чем ожидалось, что говорит в пользу очередного повышения процентных ставок в стране до конца года. Повышение процентных ставок, направленное на замедление инфляции, может охладить экономический рост и привести к сокращению спроса на нефть.

Правительство и оппозиция Венесуэлы во вторник заключили соглашение об организации избирательного процесса в 2024 году. Это может привести к ослаблению санкций США и увеличению предложения нефти на мировом рынке.