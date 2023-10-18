Фондовые рынки Европы и Британии снизились в среду
МОСКВА, 18 окт — ПРАЙМ. Европейские фондовые рынки в среду снизились под давлением акций производителей микросхем и бумаг британского фармацевтического гиганта AstraZeneca. На настроение также негативно повлияли опасения по поводу эскалации конфликта на Ближнем Востоке, пишет Reuters.
Панъевропейский STOXX 600 упал на 1,1% до минимума более чем за неделю.
Бумаги ASML Holding подешевели на 3,4%. Производитель полупроводникового оборудования отчитался о менее существенных, чем ожидалось, заказах и предупредил о неизменных продажах в следующем году.
Акции других производителей микросхем, включая ASM International, Aixtron и BE Semiconductor, понизились на 0,8%-4,5%. Европейский технологический сектор опустился на 2,2%.
Неопределенность вокруг войны на Ближнем Востоке, ряд неоднозначных корпоративных отчетов и скачок доходности гособлигаций после выхода благоприятных макроданных в США на этой неделе оказывают давление на европейский фондовый рынок.
Индекс волатильности Euro STOXX сегодня в ходе торгов достиг максимума с марта.
Бумаги AstraZeneca подешевели на 5,8% после того, как некоторых аналитиков разочаровала опубликованная выдержка из данных последнего этапа клинического испытания, в котором изучается экспериментальный высокоточный препарат для лечения рака легких.
В результате британский индекс FTSE 100 снизился на 1,1%. На него также негативно повлияли макроданные, указавшие на более сильную, чем ожидалось, потребительскую инфляцию в Великобритании. Индекс FTSE 250 упал на 1,6%.
Нефтегазовый сектор в Европе единственный вырос, добавив 0,3%. Риски для предложения со стороны ближневосточного конфликта подстегнули рост цен на нефть.
Сектор базовых природных ресурсов возглавил спад, потеряв 2,7%. Бумаги ArcelorMittal упали на 3,9% после того, как Bofa снизил их рейтинг до "нейтрально" из-за ослабления спроса.
Промышленный сектор понизился на 2%. Акции ABB обвалились на 6,5% вслед за тем, как швейцарская инжиниринговая группа подорвала ожидания на 4-й квартал.
Бумаги Adidas подорожали на 3,2%. Компания улучшила прогноз выручки и снизила оценку ожидаемого убытка за 2023 год.
https://1prime.ru/Financial_market/20231018/842019565.html