МОСКВА, 18 окт — ПРАЙМ. Европейские фондовые рынки в среду снизились под давлением акций производителей микросхем и бумаг британского фармацевтического гиганта AstraZeneca. На настроение также негативно повлияли опасения по поводу эскалации конфликта на Ближнем Востоке, пишет Reuters.

Панъевропейский STOXX 600 упал на 1,1% до минимума более чем за неделю.

Бумаги ASML Holding подешевели на 3,4%. Производитель полупроводникового оборудования отчитался о менее существенных, чем ожидалось, заказах и предупредил о неизменных продажах в следующем году.

Акции других производителей микросхем, включая ASM International, Aixtron и BE Semiconductor, понизились на 0,8%-4,5%. Европейский технологический сектор опустился на 2,2%.

Неопределенность вокруг войны на Ближнем Востоке, ряд неоднозначных корпоративных отчетов и скачок доходности гособлигаций после выхода благоприятных макроданных в США на этой неделе оказывают давление на европейский фондовый рынок.

Индекс волатильности Euro STOXX сегодня в ходе торгов достиг максимума с марта.

Бумаги AstraZeneca подешевели на 5,8% после того, как некоторых аналитиков разочаровала опубликованная выдержка из данных последнего этапа клинического испытания, в котором изучается экспериментальный высокоточный препарат для лечения рака легких.

В результате британский индекс FTSE 100 снизился на 1,1%. На него также негативно повлияли макроданные, указавшие на более сильную, чем ожидалось, потребительскую инфляцию в Великобритании. Индекс FTSE 250 упал на 1,6%.

Нефтегазовый сектор в Европе единственный вырос, добавив 0,3%. Риски для предложения со стороны ближневосточного конфликта подстегнули рост цен на нефть.

Сектор базовых природных ресурсов возглавил спад, потеряв 2,7%. Бумаги ArcelorMittal упали на 3,9% после того, как Bofa снизил их рейтинг до "нейтрально" из-за ослабления спроса.

Промышленный сектор понизился на 2%. Акции ABB обвалились на 6,5% вслед за тем, как швейцарская инжиниринговая группа подорвала ожидания на 4-й квартал.

Бумаги Adidas подорожали на 3,2%. Компания улучшила прогноз выручки и снизила оценку ожидаемого убытка за 2023 год.