МОСКВА, 18 окт — ПРАЙМ. В среду доллар США вырос против евро и японской иены, так как доходность 10-летних казначейских облигаций достигла 16-летних максимумов. Тем временем инвесторы наблюдают за военным конфликтом между израильской армией и палестинским исламистским движением ХАМАС, передает Reuters.

Поддержку американской валюте оказали ожидания в отношении того, что Федеральная резервная система будет сохранять повышенные ставки в течение более длительного времени, пытаясь вернуть инфляцию к целевому уровню 2%.

"Думаю, что в целом мы по-прежнему увязываем динамику валют с процентными ставками", — говорит Джозеф Тревисани, старший аналитик FXStreet.com в Нью-Йорке, отмечая высокий уровень решимости ФРС в сохранении высоких ставок для борьбы против инфляции.

С середины июля доходность 10-летних казначейских бумаг США выросла примерно на 120 базисных пунктов, а индекс доллара повысился примерно на 7%.

Как показывает разработанный CME индикатор FedWatch, рынки оценивают вероятность того, что ФРС вновь поднимет процентные ставки до конца года, в 39%. При этом вероятность повышения ставок в ноябре оценивается всего в 6%.

Член совета управляющих ФРС Кристофер Уоллер сказал в среду, что хотел бы "подождать и понаблюдать" за тем, будет ли экономика США сохранять свою силу или ослабнет под давлением уже произведенных повышений процентных ставок. Это может быть воспринято как четкий сигнал о том, что ФРС не будет повышать ставки на ближайшем заседании, но может с легкостью сделать это позднее.

Президент Федерального резервного банка Нью-Йорка Джон Уильямс заявил, что процентные ставки должны некоторое время оставаться на повышенном уровне, чтобы инфляция вернулась к целевому уровню 2%.

В четверг ожидается выступление председателя ФРС Джерома Пауэлла и глав нескольких других региональных резервных банков. С 21 октября в ФРС начнется режим молчания, который продлится до заседания центрального банка, назначенного на 31 октября-1 ноября.

В среду была опубликована Бежевая книга ФРС. В докладе отмечается, что экономическая активность в США почти не изменилась за последние полтора месяца, в то время как высокий спрос на рынке труда продолжил ослабевать, а цены продолжили расти умеренными темпами.

На момент написания статьи индекс доллара находился на 0,32% выше уровня закрытия предыдущего дня, составляя 106,55. Индекс остается ниже достигнутого 3 октября максимума с ноября 2022 года 107,34.

Пара евро/доллар США торговалась с понижением на 0,38%, по 1,0536. Пара держится выше достигнутой 3 октября отметки 1,0448, минимума с декабря 2022 года.

Американский доллар также получает поддержку со стороны возросшего спроса на активы-убежища. Инвесторы обеспокоены ситуацией на Ближнем Востоке. Президент США Джо Байден, прибывший в среду в Израиль, выразил солидарность израильскому народу, а также заявил, что взрыв больницы в Газе, по всей вероятности, был произведен не Израилем, а его противниками.

Британский фунт упал после выхода отчета по инфляции в Великобритании, где индекс потребительских цен (CPI) в сентябре неожиданно показал рост на 6,7%, как и месяцем ранее. Потребительская инфляция в Великобритании остается самой высокой среди крупнейших развитых экономик, что открывает возможность для дополнительного повышения процентных ставок в этой стране. На момент написания статьи пара британский фунт/доллар США торговалась с понижением на 0,32%, по 1,2144.

Пара доллар США/японская иена поднялась до двухнедельного максимума 149,89. Банк Японии в среду неожиданно объявил о намерении купить облигации на сумму 2 млрд долларов США, чтобы поддержать понижательное давление на доходность гособлигаций.

Отметка 150 стала психологически значимой для пары доллар США/японская иена после того, как в прошлом году ее преодоление спровоцировало интервенцию на валютном рынке со стороны Токио. Ранее в октябре пара резко снизилась после роста выше 150, а затем вновь восстановилась, приблизившись к этому уровню, хотя никаких признаков вмешательства со стороны японских властей пока обнаружено не было.