МОСКВА, 19 окт — ПРАЙМ. На торгах в четверг котировки меди растут. Как сообщает Reuters, сессия отличается волатильностью — сильные данные из Китая уравновешивают давление, обусловленное укреплением доллара США.

Около 07.21 по Гринвичу трехмесячные фьючерсы на медь на LME выросли в цене на 0,5%, до 8015 долларов за тонну.

Наиболее активно торгующиеся ноябрьские фьючерсы на медь на SHFE подешевели на 0,03%, до 66 470 юаней (9085,19 доллара) за тонну.

Пара доллар/японская иена остается около достигнутого в среду максимума за две недели, недалеко от психологически важного уровня 150. На рынках крепнет уверенность в том, что денежно-кредитная политика США еще долго будет оставаться жесткой. Доллар получает поддержку со стороны роста доходности казначейских облигаций США. Рынки ждут запланированного на четверг выступления председателя ФРС Джерома Пауэлла.

Рост ВВП Китая в июле-сентябре составил 4,9% по сравнению с тем же периодом предыдущего года после повышения на 6,3% во 2-м квартале. Опрошенные Reuters аналитики ожидали роста на 4,4%.

Промышленное производство в Китае в сентябре выросло сильнее, чем ожидалось, на 4,5% по сравнению с тем же периодом предыдущего года, как и в августе, при ожидаемом росте на 4,3%.

Рост розничных продаж, представляющих собой индикатор потребления, тоже превзошел прогнозы, составив 5,5% по сравнению с сентябрем прошлого года после 4,6% в августе. Аналитики ожидали роста продаж на 4,9%.

"Котировки цветных металлов позитивно отреагировали на данные; вместе с тем их рост был сдержанным, и мы ждем в ближайшие месяцы реализации инвесторами стратегий, нацеленных на возвращение к среднему", — отмечают аналитики Sucden Financial.

Цинк на LME подешевел на 0,3%, до 2430 долларов за тонну, олово — на 0,5%, до 25 425 долларов. Свинец прибавил в цене 0,1%, до 2104 долларов за тонну, алюминий — 0,3%, до 2189 долларов.