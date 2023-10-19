МОСКВА, 19 окт — ПРАЙМ. Фьючерсы на пшеницу в среду на CBOT завершили торги с повышением после снижения по итогам двух предыдущих сессий подряд. Котировки кукурузы также выросли, пишет Reuters.

Цены на пшеницу в середине сессии получили поддержку на фоне разговоров о том, что предложение в Индии, являющейся крупным производителем пшеницы, может быть ограниченным.

Индия повысила цену, по которой она закупает пшеницу нового урожая у местных фермеров, на 7%, чтобы стимулировать увеличение посевных площадей и рост производства, сообщил в среду министр информации страны.

Котировки сои в ходе сессии среды подскочили к 3-недельному максимуму на фоне роста цен на кукурузу и пшеницу. Спрос на внутреннем рынке США по-прежнему поддерживает котировки.

На рынке сои наблюдалась волатильность, и в какой-то момент котировки большинства контрактов снижались. Между тем цены на соевое масло росли на фоне высокого экспортного спроса и ограниченного предложения, а также ввиду сообщений о том, что американские экспортеры продали 132 000 тонн сои Китаю с поставкой в 2023-2024 маркетинговом году.

Некоторые трейдеры полагают, что котировки сформировали сезонное дно, а сбор урожая в США завершается.

"В настоящее время цены на сою получают поддержку на фоне фундаментальных факторов", — отметил Майк Зузоло из Global Commodity Analytics.

Между тем агропроизводители пока не демонстрируют устойчивого интереса в заключении новых соглашений о продаже несмотря на то, что в некоторых районах цены на кукурузу держатся около 5 долларов за бушель, а на сою — около 13 долларов за бушель.

Некоторые фермеры ожидают, что сильная засуха в регионах Бразилии может спровоцировать ралли цен на сырьевые товары позже в этом маркетинговом году, отмечают источники в сфере переработки зерна.

Наиболее активно торгующиеся фьючерсы на пшеницу на CBOT в среду завершили торги с повышением на 9 3/4 цента, по 5,80 1/4 доллара за бушель.

Соя по итогам сессии среды выросла на 14 1/4 цента, до 13,11 доллара за бушель после роста в ходе сессии к максимуму с 27 сентября 13,13 доллара за бушель. Кукуруза завершила сессию с повышением на 3 цента, по 4,92 доллара за бушель.