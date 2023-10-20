МОСКВА, 20 окт — ПРАЙМ. Ведущий японский индекс Nikkei в пятницу снизился, отражая вчерашнее падение индексов на Уолл-стрит. Однако ему удалось частично отыграть потери, когда инвесторы начали покупать акции после их просадки, сообщает Reuters.

Nikkei по итогам дня опустился на 0,54% до 31259,36 пункта, тогда как на открытии терял 0,85%. Индекс более широкого рынка Topix просел на 0,38% до 2255,65 пункта.

За неделю Nikkei и Topix потеряли 3,2% и 2,3% соответственно.

"Торги начались со снижением, но Nikkei сократил потери, потому что инвесторы покупали акции на откате. Именно такая модель отмечается на рынке в последнее время", — говорит Дзюн Морита, генеральный управляющий аналитического отдела Chibagin Asset Management.

Накануне торги на американском рынке завершились в минусе, тогда как доходности государственных облигаций резко выросли. Председатель ФРС Джером Пауэлл вчера выступал на тему денежно-кредитной политики, и инвесторы опасались, что процентные ставки останутся высокими более долгое время.

Инвесторы начали продавать японские акции после того, как доходность ориентирных 10-летних американских гособлигаций впервые с 20 июля 2007 года достигли отметки в 5%.

Однако в ходе азиатский сессии доходность этих бондов снизилась, что позитивно отразилось на настрое, говорят стратеги.

Доходность 10-летних гособлигаций Японии, которая сначала росла, тоже немного просела после того, как Банк Японии анонсировал меры для сдерживания доходностей.

"На какое-то время доходности американских казначейских бумаг останутся ориентиром для японских акций", — говорит Масахиро Итикава, главный рыночный стратег Sumitomo Mitsui DS Asset Management.

Акции Fast Retailing, владеющей брендом Uniqlo, подешевели на 1,51% и оказали самое ощутимое давление на индекс Nikkei. Бумаги SoftBank Group, инвестирующей в технологические стартапы, упали на 2,04%, а бумаги производителя кондиционеров Daikin Industries — на 1,72%.

Против тренда двигались акции Daiichi Sankyo, подскочившие на 14,42%. Эта фармацевтическая компания объявила о подписании соглашения с Merck о разработке трех экспериментальных противораковых средств. Его стоимость составляет 5,5 млрд долларов.

Субиндекс фармацевтической отрасли повысился на 2,4% и стал лидером роста среди 33 отраслевых субиндексов на Токийской фондовой бирже.

Акции оператора магазинов детской одежды Nishimatsuya Chain подорожали на 14,65%. Инвестор-активист Effissimo Capital сообщил, что его доля в компании составляет 5,63%.