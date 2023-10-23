МОСКВА, 23 окт — ПРАЙМ. В понедельник пара доллар США/японская иена ненадолго поднялась до 150, в то время как высокая доходности казначейских облигаций поддерживает американскую валюту, но сильного роста доллара не наблюдается, передает Reuters.

На этой неделе инвесторы ждут нескольких событий, в том числе — заседания ЕЦБ, выхода данных по ВВП США и предпочитаемого ФРС индикатора инфляции.

В то же время есть риск перерастания войны Израиля с Хамас в более широкий региональный конфликт, и участники рынка также следят за событиями на Ближнем Востоке.

Казначейские облигации США также остаются в фокусе их внимания. На момент написания статьи доходность десятилетних обязательств находилась около 4,982%, а на прошлой неделе она ненадолго превысила 5% после заявления председателя ФРС Джерома Пауэлла о том, что сила американской экономики и напряженный рынок труда могут потребовать дальнейшего ужесточения условий финансирования.

Индекс доллара США немного вырос и находился на 106,23. Пара евро/доллар США снизилась на 0,1%, до 1,0586, а пара фунт доллар торговалась без изменений, 1,21620.

Доллар не укрепляется синхронно с доходностью, но устойчивый рост долгосрочной доходности поддерживает его.

С середины июля торгово-взвешенный индекс доллара вырос на 6,7%, но в октябре он почти не изменился.

"Теоретически эта неделя должна быть благоприятной для доллара, — сказал главный аналитик ING Крис Тернер. — Рост ВВП, видимо, превысил 4%, а предпочитаемый ФРС индикатор инфляции, должно быть, остался высоким".

"В то же время ожидается, что индексы менеджеров по снабжению в Европе и данные ЕЦБ по кредитованию укажут на стагнацию, если не на рецессию", — добавил он.

Пара доллар США/японская иена на момент написания статьи торговалась по 149,9, тогда как ранее она ненадолго поднялась до 150,14. В последний раз это случалось с 3 октября, и тогда трейдеры предположили, что после прорыва уровня 150 Банк Японии провел интервенцию.

Вышедшие позднее данные о рыночных операциях центрального банка показали, что, скорее всего, последовавшее укрепление иены не было результатом вмешательства властей в работу рынка.

По словам аналитика Mizuho Securities Масафуми Ямамото, некоторые инвесторы, по всей видимости, ставили на то, что Банк Японии будет защищать отметку 150, тогда как другие инвесторы восприняли рост доходности казначейских облигаций США как достаточное основание для повышения курса американской валюты.

"Судя по всему, есть два лагеря, которые противостоят друг другу в районе 150, поэтому пара доллар/иена оттуда и не уходит", — сказал Ямамото.

Ходили разговоры о том, что Банк Японии на следующей неделе может вновь скорректировать диапазон допустимой доходности государственных японских облигаций, но он также дал понять, что не допустит резкого роста доходности, отметил Ямамото.

Рост процентный ставок в мире усиливает давление на Банк Японии в сторону коррекции системы управления доходностью на следующей неделе, и, по информации Reuters, возможность повышения верхнего предела обсуждается.

На момент написания статьи доходность десятилетних облигация Японии находилась на максимальном с июля этого года уровне 0,86%. В пятницу, после объявления Банка Японии о выделении дополнительного финансирования, доходность снизилась.

По прогнозу порошенных Reuters экономистов, ЕЦБ закончил цикл повышения ставок, но не будет их понижать как минимум до июля 2024 года.

По словам Тернера из ING, "для евро это неплохая новость".

В пятницу агентство S&P повысило инвестиционный рейтинг Греции, сделав это первым из агентств "большой тройки" со времен долгового кризиса 2010 года.