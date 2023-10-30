МОСКВА, 30 окт — ПРАЙМ. В понедельник цены на золото опустились ниже ключевого уровня 2000 долларов за унцию, поскольку инвесторы сохраняли осторожность в преддверии заседания Федеральной резервной системы (ФРС), которое состоится на текущей неделе. В то же время спрос на активы-убежища на фоне эскалации ближневосточного конфликта оказывает некоторую поддержку рынку, сообщает Reuters.

Около 09.36 по Гринвичу золото на рынке спот торговалось с понижением на 0,6%, по 1993,71 доллара за унцию. Фьючерсы на золото на COMEX выросли на 0,3%, до 2003,50 доллара за унцию.

В пятницу цены на золото резко подскочили "в ожидании одного из крупнейших геополитических событий… однако рынок, похоже, свыкся с мыслью о том, что наземная фаза операции (Израиля) в секторе Газа будет продолжаться, и именно поэтому сегодня мы наблюдаем небольшую фиксацию прибыли", отметил Кунал Шах, глава исследовательского подразделения в Nirmal Bang Commodities.

Негативная динамика понедельника не означает разворот тренда, однако "любое масштабное прекращение огня может сузить премию, учтенную в ценах на золото, на 30-50 долларов. В остальном же серьезное падение котировок золота маловероятно", добавляет Шах.

Серебро на рынке спот торговалось без изменений, по 23,14 доллара за унцию, платина выросла на 1,3%, до 915,15 доллара за унцию, а палладий — на 1,1%, до 1134,45 доллара.