МОСКВА, 3 ноя — ПРАЙМ. Доллар США снизился в пятницу, нацелившись на недельное падение против корзины основных валют, сообщает Reuters. На рынках крепнет уверенность в том, что Федеральная резервная система США, скорее всего, уже завершила повышение процентных ставок, что усилило склонность инвесторов к риску.

Индекс доллара, измеряющий курс американской валюты против шести других основных валют, упал на 0,122% и на момент написания статьи составлял 106,07. В четверг индекс достиг недельного минимума 105,80.

По итогам недели индекс, вероятно, снизится на 0,4%, и это станет третьей неделей потерь за последние 16 недель.

Как показал инструмент CME FedWatch, сейчас рынки оценивают вероятность повышения ставки ФРС в декабре менее чем в 20% против 39% ранее. В среду центральный банк США оставил ставки без изменений. Тем не менее ФРС оставила дверь открытой для дальнейшего повышения ставок ввиду устойчивости экономики.

"Сейчас ФРС должна соблюсти баланс между сложившимися условиями финансирования и повышением ставок, — говорит Мох Сионг Сим, стратег-аналитик Bank of Singapore. Он указывает на слова ФРС о том, что растущая доходность облигаций делает за нее ее работу и что центральный банк может позволить себе занять выжидательную позицию.

Однако с тех пор, как состоялось заседание ФРС, доходность 10-летних облигаций упала более чем на 20 пунктов. Выходной день в Японии означает, что в пятницу казначейские облигации не торгуются на азиатской сессии.

"На рынке по-прежнему существует напряженность, которая способна вызвать беспокойство, но сейчас ситуация стала более спокойной", — добавляет Сим

Данные в четверг показали, что число американцев, подавших первичные заявки на пособие по безработице, умеренно выросло на прошлой неделе. Таким образом, рынок труда почти не демонстрирует признаков значительного замедления.

Теперь внимание инвесторов теперь будет сфокусировано на данных по занятости вне сельского хозяйства США за октябрь, которые выйдут позже в пятницу. Консенсус-прогноз предполагает рост числа рабочих мест на 180 000, а более слабый результат, вероятно, окажет дальнейшее давление на доллар.

"Даже если число рабочих мест превысит ожидания, это вовсе не обязательно подтвердит перспективу повышения ключевой ставки ФРС в декабре", — считает Жюльен Лафарг, главный аналитик Barclays Private Bank.

"Действительно, центральный банк, очевидно, больше сосредоточен на инфляции, чем на занятости и экономическом росте".

По словам аналитиков, поступающие данные, вероятно, определят, будет ли ослабление доллара носить устойчивый характер.

Кристофер Вонг, стратег-аналитик OCBC, говорит, что для ослабления доллара необходим более укоренившийся тренд дезинфляции, значительное снижение дефицита на рынке труда и ухудшение данных по активности.

Однако в настоящее время доллар по-прежнему предлагает значительное преимущество в плане доходности и как актив-убежище, добавляет Вонг.

Что касается других валют, то пара фунт/доллар США упала на 0,02%, до 1,2198 после роста на 0,4% в четверг, нацелившись на рост на 0,5% по результатам недели. Пара евро/доллар выросла на 0,05%, до 1,0625, также нацелившись на рост на 0,5%.

Европейский центральный банк на прошлой неделе прервал серию из 10 повышений ставки подряд.

Член правления ЕЦБ Изабель Шнабель заявила в четверг, что "последняя миля" дезинфляции может оказаться самой трудной, поэтому центральный банк пока не может закрыть дверь для дальнейшего повышения ставок.

Пара доллар/японская иена торговалась по 150,28, заставляя трейдеров нервничать и искать признаки вмешательства со стороны японских властей.

У иены была бурная неделя: во вторник она достигла годового минимума против доллара и 15-летнего минимума против евро, после того как Банк Японии скорректировал свою политику контроля кривой доходности.

Кадзуо Уэда, управляющий Банка Японии, продолжит корректировать денежно-кредитную политику, а в следящем году постарается отказаться от ее крайне стимулирующих параметров. Об этом в четверг сообщило агентство Reuters со ссылкой на источники в центральном банке.

Пара австралийский доллар/доллар США торгуется почти без изменений, по 0,6434, недалеко от максимума за один месяц 0,6456, достигнутого в четверг. Пара новозеландский доллар/доллар США выросла на 0,12%, до 0,5901.

Однако австралийский и новозеландский доллары торгуются с повышением на 1,6% по результатам недели. Это их лучшая динамика с середины июля.