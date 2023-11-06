МОСКВА, 6 ноя — ПРАЙМ. Японский фондовый индекс Nikkei в понедельник закрылся на максимальной отметке более чем за месяц, отыгрывая ралли, происходившее в пятницу на Уолл-стрит. Рост рынка возглавили бумаги полупроводникового сектора, пишет Reuters.

Индекс Nikkei подскочил на 2,37% до 32 708,48 пункта, наиболее высокого уровня закрытия с 20 сентября. Более общий биржевой индекс Topix вырос на 1,64% до 2360,46 пункта.

В пятницу основные фондовые индексы США выросли, а доходности гособлигаций резко снизились после публикации отчета, указавшего на замедление роста занятости и подъем безработицы в США. Ослабление рынка труда позволяет инвесторам надеяться, что ФРС США не будет возобновлять свою кампанию повышения процентных ставок.

"После макроданных слабее ожиданий Уолл-стрит завершила прошлую неделю в плюсе, что побудило инвесторов начать покупки японских акций", — комментирует аналитик по рынкам в Tokai Tokyo Research Institute Сютаро Ясуда.

"Теперь мы будем следить, пересечет ли Nikkei в краткосрочной перспективе уровень 33 000 пунктов", — отметил Ясуда. По его мнению, слабые макроданные из США говорят о том, что рост американской экономики, возможно, замедляется, что может в дальнейшем оказывать давление и на японские акции.

Согласно отчету Министерства труда США о занятости, число занятых в несельскохозяйственном секторе США в октябре выросло на 150 000 человек, что значительно ниже прогноза в 180 000.

Акции японского производителя оборудования для тестирования микрочипов Advantest подскочили на 8,15%, внеся наибольший вклад в рост индекса Nikkei. Бумаги его конкурента Tokyo Electron прибавили 2,14%.

Акции Fast Retailing, владельца бренда Uniqlo, выросли на 1,58%, а бумаги кадрового агентства Recruit Holdings подскочили на 7,43%.

Акции Sanrio подорожали на 7,28% после того, как владелец прав на культового персонажа Hello Kitty повысил прогноз годовой прибыли.

Акции Kawasaki Kisen упали на 11,38% после того, как судоходная компания понизила годовой прогноз прибыли.

Субиндекс судоходного сектора понизился на 5,21%, показав худший результат среди 33 отраслевых субиндексов Токийской фондовой биржи.

Субиндекс банковского сектора снизился на 2,06%.