МОСКВА, 7 ноя — ПРАЙМ. Мировые цены на нефть во вторник утром ускорили снижение до 1%, при этом цена нефти марки WTI опустилась ниже 80 долларов за баррель впервые с 29 августа, свидетельствуют данные торгов. Рынок в огне: нефти предрекли свыше 150 долларов за баррель

По состоянию на 9.52 мск цена январских фьючерсов на нефть марки Brent снижалась на 1,2%, до 84,16 доллара за баррель, декабрьских фьючерсов на WTI — на 1,21%, до 79,84 доллара.