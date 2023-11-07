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https://1prime.ru/Financial_market/20231107/842186237.html
Цена нефти WTI упала ниже 80 долларов за баррель впервые с 29 августа
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Мировые цены на нефть во вторник утром ускорили снижение до 1%, при этом цена нефти марки WTI опустилась ниже 80 долларов за баррель впервые с 29 августа, свидетельствуют данные... ПРАЙМ, 07.11.2023
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 7 ноя — ПРАЙМ. Мировые цены на нефть во вторник утром ускорили снижение до 1%, при этом цена нефти марки WTI опустилась ниже 80 долларов за баррель впервые с 29 августа, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 9.52 мск цена январских фьючерсов на нефть марки Brent снижалась на 1,2%, до 84,16 доллара за баррель, декабрьских фьючерсов на WTI — на 1,21%, до 79,84 доллара.