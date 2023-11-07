МОСКВА, 7 ноя — ПРАЙМ. Фьючерсы на американские фондовые индексы сегодня снизились. Как сообщает Reuters, оптимизм по поводу вероятного смягчения денежно-кредитной политики Федеральной резервной системы в следующем году угас, и рынки находятся в напряжении в ожидании комментариев других должностных лиц центрального банка.

После яркого ралли на прошлой неделе, вызванного падением доходности казначейских облигаций, акции в последние дни утратили импульс к росту. Инвесторы ожидают комментариев политиков ФРС, опасаясь услышать опровержение надежд на то, что процентные ставки в США уже достигли своего пика.

Президент Федерального резервного банка Миннеаполиса Нил Кашкари в конце понедельника развеял надежды на скорое снижение ставок, заявив, что центральному банку, вероятно, предстоит еще многое сделать, чтобы окончательно взять инфляцию под контроль.

Дополнительное давление на акции оказал рост доходности казначейских облигаций США относительно многонедельных минимумов, достигнутых на предыдущей сессии. На этой неделе состоятся крупные аукционы по продаже облигаций, которые покажут, достаточен ли спрос на американские государственные долговые обязательства.

Доходность десятилетних казначейских облигаций США на момент написания статьи составляла 4,60%, что несколько ниже вчерашнего уровня.

Сегодня участники рынка будут анализировать комментарии члена совета управляющих ФРС Кристофера Уоллера и президента ФРС Нью-Йорка Джона Уильямса в поисках новых подсказок относительно динамики процентной ставки. В среду в центре внимания окажется выступление председателя ФРС Джерома Пауэлла.

Неопределенность в отношении сроков потенциального снижения ставок и некоторые неутешительные корпоративные прогнозы на 4-й квартал поставили под сомнение шансы на уверенный подъем на рынке акций в конце года.

"Разговоры о потенциальном повышении ставок, растущие признаки замедления мировой экономики и увеличение рисков рецессии не сулят акциям радужных перспектив в конце года, — сказала Ипек Озкардеская, старший аналитик Swissquote Bank. — С точки зрения сезонности ноябрь и декабрь — хорошие месяцы для акций из базы S&P 500. Но в этом году картина омрачается большим количеством слабых прогнозов и предупреждений об ухудшении выручки".

Сезон корпоративной финансовой отчетности вступил в финальную фазу. Большинство компаний, входящих в индекс S&P 500, уже представили результаты за 3-й квартал.

До начала торгов отчетность должна опубликовать Uber Technologies, а после завершения торгов станут известны результаты eBay и Bumble.

На момент написания статьи фьючерсы e-mini на индекс Dow снизились на 79 пунктов, или на 0,23%, на S&P 500 — на 10 пунктов, или на 0,23%, а на Nasdaq 100 — на 29,25 пункта, или на 0,19%.

Акции Intel на премаркете выросли на 0,6%. Ранее вышла статья, в которой компания названа ведущим кандидатом на получение многомиллиардного государственного контракта на создание мощностей по выпуску защищенных микросхем для оборонной отрасли.