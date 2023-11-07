МОСКВА, 7 ноя — ПРАЙМ. Цены на золото упали до 2-недельного минимума на торгах во вторник на фоне укрепления доллара, сообщило агентство Reuters. Участники рынка ожидают выступлений представителей Федеральной резервной системы (ФРС) США, в том числе ее председателя Джерома Пауэлла. Вероятно, их комментарии прояснят перспективы процентных ставок.

По состоянию на 10.50 по Гринвичу спот-цены на золото упали на 0,5%, до 1967,09 доллара за унцию, или минимальной отметки с 25 октября. Фьючерсы на золото на COMEX снизились на 0,8%, до 1973,50 доллара.

Индекс доллара прибавил 0,4%.

Рынок золота ждет новых сигналов возможного смягчения денежно-кредитной политики ФРС, прежде чем ралли сможет возобновиться, полагает рыночный аналитик Kinesis Money Карло Альберто де Каса. По его словам, идет консолидации после захода котировок на территорию перекупленности.

В октябре золото подорожало более чем на 7% ввиду роста привлекательности активов-убежищ для инвесторов в условиях конфликта на Ближнем Востоке.

На текущей неделе ожидаются выступления некоторых представителей ФРС. Председатель ФРС Джером Пауэлл должен выступить в среду и четверг.

Судя по FedWatch, инвесторы оценивают вероятность сохранения ставок неизменными на декабрьском заседании в 90%, тогда как шансы на то, что первое понижение ставок произойдет в июне 2024 года, оцениваются в 80%.

Серебро на рынке спот торговалось во вторник с понижением на 1,6%, по 22,66 доллара за унцию. Платина потеряла 0,7%, до 899,10 доллара, а палладий подешевел на 1,3%, до 1092,22 доллара. С начала года котировки палладия рухнули на 39%.

"Замена палладия на платину и увеличение продаж электромобилей, вероятно, приведут к формированию структурного избытка предложения палладия в следующем году", — полагают в UBS. Аналитики банка ждут, что цены на никель нацелятся на 1050 долларов за унцию во втором полугодии 2024 года.