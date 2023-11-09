МОСКВА, 9 ноя — ПРАЙМ. Цены на нефть в четверг в Азии выросли. Участники рынка, судя по всему, не придали большого значения данным, сигнализирующим о дефляции в КНР. На рынке ожидают прояснения перспектив спроса в США и Китае, являющихся крупнейшими потребителями нефти, передает Reuters.

По состоянию на 07.30 по Гринвичу фьючерсы на нефть Brent выросли в цене на 67 центов, или 0,8%, до 80,21 доллара за баррель. Фьючерсы на нефть WTI подорожали на 56 центов, или 0,7%, до 75,89 доллара за баррель.

В среду цены на нефть упали более чем на 2%, до минимумов с середины июля. Опасения относительно перебоев с поставками из стран Ближнего Востока ослабли, а сомнения в устойчивости спроса в США и Китае усилились.

"Умеренный рост говорит о том, что нервозность участников рынка сохраняется. Макроэкономические и технические факторы пока благоволят медведям", — отметил Йип Джун Ронг, рыночный аналитик IG.

Рост в четверг, вероятно, отражает попытку котировок стабилизироваться после сильного падения в предыдущие сессии, добавил он.

Согласно опубликованным в четверг данным Китая, индекс потребительских цен (CPI) в октябре упал на 0,2% по сравнению с тем же периодом предыдущего года, а индекс цен производителей (PPI) — на 2,6% по сравнению с тем же периодом предыдущего года.

Экономисты, опрошенные Reuters, ожидали, что индекс CPI в отчетный период снизился на 0,1%, а индекс PPI продемонстрировал падение на 2,7%.

Опубликованные ранее на неделе данные продемонстрировали, что темпы сокращения экспорта товаров и услуг из КНР оказались быстрее, чем предполагалось. Вместе с тем, импорт нефти в Китай увеличился в октябре на 13,52% по сравнению с аналогичным месяцем прошлого года.

Управляющий Народного банка Китая Пань Гуншен заявил о том, что рост экономики КНР в этом году, как ожидается, достигнет целевого уровня 5%.

По данным Американского института нефти (API), запасы нефти в США на неделе 28 октября-3 ноября выросли примерно на 11,9 млн баррелей. Запасы бензина сократились на 360 000 баррелей, а запасы дистиллятов выросли примерно на 980 000 баррелей.

Если эти данные будут подтверждены, то недельный рост запасов оказался максимальным с февраля — что свидетельствует об ослаблении спроса.

Еженедельные данные Минэнерго США по запасам на этой неделе опубликованы не будут, следующий выход отчетности запланирован на 15 ноября.

В Barclays в среду заявили о пересмотре прогноза цен на нефть марки Brent в 2024 году в сторону понижения на 4 доллара, до 93 долларов за баррель. Причиной пересмотра стали устойчивые темпы добычи нефти в США и увеличение предложения венесуэльской нефти на мировом рынке после смягчения ограничительных мер.