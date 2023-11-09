МОСКВА, 9 ноя — ПРАЙМ. На мировых рынках акций сегодня снова преобладают бычьи настроения. Как сообщает Reuters, уверенность в том, что основные центральные банки больше не будут повышать процентные ставки, и недавнее падение цен на нефть удерживали стоимость заимствований в мире на минимальных уровнях за последние месяцы.

Начало торгов в Европе было спокойным: рынки акций колебались в пределах недавних диапазонов, цены на нефть пытались отскочить, но курсы доллара, евро и иены практически не изменились.

Государственные облигации также менялись в цене лишь незначительно. Позднее ожидается еще одно выступление главы Федеральной резервной системы США. Китай тем временем сообщил об очередном снижении уровня инфляции.

Базовая стоимость 10-летних заимствований Германии выросла на 4 базисных пункта по сравнению с двухмесячным минимумом в 2,6%, достигнутым в среду. Доходность 10-летних казначейских облигаций США находится чуть выше 4,53%.

"Я думаю, что проблема инфляции уже не стоит остро", — сказал главный стратег Pictet Asset Management Лука Паолини. По его мнению, "главный вопрос" заключается в том, произойдет ли резкое замедление темпов роста американской экономики в ближайшие месяцы.

"Мы придерживаемся 'бычьих' взглядов на облигации, — добавил он. — На наш взгляд, это начало длительного и позитивного движения".

На азиатской сессии японский индекс Nikkei вырос на 1,5% благодаря высоким доходам Nintendo, разработчика игры Super Mario, компании Casio, производящей калькуляторы и часы, а также общему подъему в нефтяном секторе, который компенсировал двухдневные потери.

Однако снова дали о себе знать проблемы китайского сектора недвижимости: основной гонконгский индекс этого сектора упал на 4%. Акции проблемного застройщика Country Garden упали почти на 10%, поскольку надежды на его спасение оказались под угрозой.

Макроданные за октябрь указали на снижение инфляции в Китае на 0,1% по сравнению с сентябрем и на 0,2% в годовом исчислении, что говорит о все еще неустойчивом спросе.

"Я думаю, что инвесторы рынка акций все еще с опаской относятся к китайскому сектору недвижимости, поскольку в нем очень много неизвестных", — сказал Джейсон Луи, руководитель отдела стратегий по акциям и деривативам BNP Paribas в АТР. — Недвижимость должна перестать быть фактором, негативно влияющим на ВВП и настроения населения, чтобы инвесторы могли переключить внимание на реальные факторы роста".

Фьючерсы на индекс S&P 500 на Уолл-стрит сегодня меняются слабо после восьми дней непрерывного роста этого флагманского индекса. Это его самая длинная череда повышений почти за два года.

Курс доллара был почти неизменен — 151,04 иены за доллар и 1,0695 доллара за евро. Индекс доллара, который отслеживает его курс по отношению к корзине валют основных торговых партнеров, также почти не изменился за день и составлял 105,57. С начала октября он поднялся примерно на 2,5%.

Доллар восстановился после резкого снижения на прошлой неделе на фоне растущей уверенности в том, что ФРС прекратит повышать ставки. Оценки того, когда ждать снижения ставок, разнятся, поскольку инфляция все еще превышает целевой уровень в 2%.

На прошлой неделе ФРС сохранила базовую процентную ставку "овернайт" в текущем диапазоне 5,25%-5,50%. Очередное заседание центрального банка должно состояться в середине следующего месяца.

В США сегодня будут опубликованы еженедельные данные по заявкам на пособие по безработице, которые станут индикатором состояния рынка труда в стране. По прогнозам экономистов, число обращений за пособием достигло 219 000 после 217 000 на прошлой неделе.

Цены на нефть вновь выросли почти на 1% после того, как в среду упали более чем на 2% до самого низкого уровня за последние три месяца на опасениях снижения спроса в США и Китае.

На европейских торгах американская нефть подорожала до 75,9 доллара за баррель, а нефть марки Brent вновь поднялась до уровня чуть выше 80 долларов за баррель.

Золото опустилось до отметки 1948,9332 доллара за унцию. После того как в прошлом месяце начались военные действия между Израилем и ХАМАС, его цена подскочила на 10%.

"Мы склонны забывать, что месяц назад все паниковали из-за новостей с Ближнего Востока, но посмотрите, где сейчас находится цена на нефть, — сказал Паолини из Pictet. — Рынки циничны".