МОСКВА, 10 ноя — ПРАЙМ. В четверг котировки природного газа по итогам торгов на NYMEX упали примерно на 2%, до нового 2-недельного минимума, на фоне рекордных объемов добычи и прогнозов мягкой погоды до конца ноября. Умеренные температуры воздуха, вероятно, ограничат спрос на отопление и позволят электроэнергетическим компаниям наращивать запасы еще в течение пары недель, передает Reuters.

Декабрьские фьючерсы на природный газ на NYMEX завершили торги падением на 6,5 цента, или 2,15%, до 3,041 доллара за млн БТЕ. Третий день подряд котировки достигают самого низкого уровня закрытия с 25 октября.

На этой неделе публикации еженедельных данных Минэнерго США по запасам природного газа не было в связи с обновлением системы. Регулярный выпуск отчетности будет возобновлен на следующей неделе. Аналитики полагают, что на неделе 28 октября — 3 ноября запасы природного газа сократились впервые в зимнем сезоне 2023-2024 года, и их снижение составило примерно 7 млрд кубических футов.

На спот-рынке цены на газ с поставкой на следующий день из газотранспортного узла Henry Hub выросли примерно на 9%, до 2,18 доллара за млн БТЕ.

По данным LSEG, добыча природного газа в континентальных штатах США в ноябре выросла до 107 млрд кубических футов в день с рекордных 104,2 млрд кубических футов в день в октябре.

Согласно прогнозам, до 24 ноября температуры воздуха будут оставаться в основном выше сезонной нормы.

Несмотря на относительно теплую погоду температуры воздуха в преддверии зимы все же снижаются. В LSEG прогнозируют, что спрос на природный газ в США, включая экспорт, вырастет до 107,8 млрд кубических футов в день на следующей неделе со 101,6 млрд кубических футов в день на этой неделе.

Поставки трубопроводного газа в Мексику в ноябре в среднем составили 5,3 млрд кубических футов в день против 6,5 млрд кубических футов в день в октябре и рекордных 7,0 млрд кубических футов в августе, согласно данным LSEG. Суточные поставки, вероятно, в четверг упали до 8-месячного минимума 4,4 млрд кубических футов в день.

Поставки природного газа на семь крупнейших СПГ-терминалов в ноябре выросли в среднем до 14,1 млрд кубических футов в день с 13,7 млрд кубических футов в день в октябре. Предыдущее максимальное значение было достигнуто в апреле, на уровне 14 млрд кубических футов в день.

Фьючерсы на газ с поставкой из терминала TTF торговались примерно по 15 долларов за млн БТЕ, а азиатские контракты Japan Korea Marker (JKM) — по 17 долларов за млн БТЕ.