МОСКВА, 10 ноя — ПРАЙМ. Европейские фондовые рынки в пятницу снижаются на фоне роста доходности гособлигаций. Высказывания председателя Федеральной резервной системы Джерома Пауэлла охладили оптимизм инвесторов по поводу того, что процентные ставки достигли пика и вскоре могут быть снижены, сообщает Reuters.

Панъевропейский STOXX 600 к 08.10 по Гринвичу опустился на 0,4%, хотя может вырасти по итогам второй недели подряд.

В четверг руководители ФРС, включая Пауэлла, выразили неуверенность в успешности текущей борьбы с инфляцией и заявили, что продолжат ужесточать денежно-кредитную политику при необходимости.

Ранее представители ЕЦБ и Банка Англии также умерили ожидания насчет снижения процентных ставок.

Акции Richemont прибавили 3%. Швейцарский производитель предметов роскоши отчитался о более низкой, чем ожидалось, прибыли. Бумаги Diageo упали на 8% после того, как производитель спиртных напитков сегодня заявил, что ожидает замедления роста органической операционной прибыли в 1-й половине текущего финансового года.

Бумаги GN Store Nord подскочили на 13,1% и возглавили прирост в STOXX 600 после публикации отчетности за 3-й квартал и прогнозов.