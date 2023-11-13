МОСКВА, 13 ноя — ПРАЙМ. Британский фунт немного укрепился против евро и доллара в понедельник после сообщений о том, что премьер-министр Великобритании Риши Сунак снял с должности министра внутренних дел Суэллу Брейверман, передает Reuters.

Валютные рынки в целом демонстрировали сдержанную динамику, и аналитики полагают, что в краткосрочной перспективе направление фунта будет определяться экономическими данными и перспективами доллара США.

Решение об отстранении министра внутренних дел было принято Сунаком в рамках общих перестановок в правительстве. Ранее Брейверман подвергла резкой критике позицию, которую полиция заняла по отношению к маршу в поддержку Палестины.

Сунак производит обширное обновление своего кабинета, распределяя должности между союзниками и отстраняя некоторых министров, которые, как сообщают в офисе премьер-министра, не продемонстрировали на своих должностях той эффективности, которая от них ожидалась.

На момент написания статьи пара британский фунт/доллар США торговалась с повышением на 0,2%, по 1,2251. Пара евро/британский фунт торговалась с незначительным снижением, по 0,8729.

Доходность 10-летних гособлигаций Великобритании не изменилась от уровня закрытия предыдущей сессии и составляла 4,343%. Ранее в ходе торгов она поднималась до 4,363%.

"Перестановки в кабинете — внутриполитический вопрос, — отмечает Джефф Ю, старший рыночный стратег-аналитик BNY Mellon. — Какие-либо изменения в Министерстве финансов маловероятны, так что перспективы фунта будут, по сути, зависеть от доллара".