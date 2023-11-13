МОСКВА, 13 ноя — ПРАЙМ. Европейские рынки акций сегодня начали расти после положительного завершения торгов на Уолл-стрит в пятницу. Как сообщает Reuters, основное внимание на этой неделе будет обращено на данные по инфляции в США — инвесторы ищут подсказки о том, достигли ли процентные ставки своего пика.

Индекс мировых акций MSCI вырос на 0,2% до четырехнедельного максимума в 667,7 пункта, а панъевропейский индекс STOXX 600 прибавил 0,8%.

"Учитывая более миролюбивые высказывания представителей европейского и британского центральных банков в последние несколько дней, появилась надежда, что мы, возможно, приближаемся к пику повышения ставок, — сказал Расс Моулд, директор по инвестициям в AJ Bell. — Здесь, в Великобритании, участники рынков, похоже, почти уверены, что стране удастся избежать рецессии, валюта не рухнет, а худшие ожидания не оправдаются".

Британский фондовый индекс "голубых фишек" возглавил умеренный рост фондовых индексов в регионе, поднявшись к 09.30 по Гринвичу на 0,8%.

Рост доходности казначейских обязательств США привел к тому, что доллар достиг нового годового максимума по отношению к иене, при этом раннее ралли на рынке акций, которое возглавили бумаги технологических компаний, было сведено на нет.

В ходе азиатских торгов базовая доходность 10-летних казначейских облигаций США достигла недельного максимума в 4,668% и приблизилась к верхней границе своего недавнего диапазона. Опубликованные в начале месяца слабые данные по занятости в несельскохозяйственном секторе подогрели ожидания скорого снижения ставок ФРС, но позднее доходность стала восстанавливаться. На момент написания статьи она составляла 4,632%.

Доллар достиг отметки в 151,78 иены впервые с середины октября прошлого года, несмотря на стабильность против евро и фунта. По состоянию на 09.30 по Гринвичу он все еще находился на уровне 151,70 иены, вблизи максимумов.

Японский индекс Nikkei, набравший в начале дня более 1%, закончил день почти без изменений.

Американские фондовые фьючерсы снизились на 0,2%. В пятницу индекс S&P 500 набрал 1,56%.

Стратег Nomura Securities Нака Мацудзава считает, что рынки акций, скорее всего, близки к пику.

"До сих пор рынок воспринимал плохие экономические новости как хорошие, поскольку это означало паузу в повышении ставок ФРС, — сказал он. — Но сейчас рынок казначейских обязательств уже учел в котировках эту паузу, так что у доходности казначейских обязательств не так много возможностей для дальнейшего падения", что лишает рынок акций поддержки. "Короче говоря, я не думаю, что ралли на фондовом рынке продолжится", — резюмирует он.

На этой неделе ожидается множество событий, сопряженных с рисками для рынков. В США во вторник и в среду выйдут данные по инфляции потребительских цен и розничным продажам. В Китае в среду выйдет статистика розничных продаж. Прошедший на выходных в Китае фестиваль распродаж, приуроченный к Дню холостяков, выдался не самым успешным в плане роста продаж.

Знаковое геополитическое событие также состоится в середине недели. Президент США Джо Байден должен встретиться с китайским лидером Си Цзиньпином в кулуарах саммита АТЭС в Сан-Франциско.

При этом участники рынков, судя по всему, абстрагировались от решения Moody's понизить прогноз суверенного кредитного рейтинга США со "стабильного" до "негативного".

Цены на нефть сегодня опускаются. Опасения насчет спроса перевесили беспокойство по поводу предложения на фоне замедления экономического роста в США и Китае.

Фьючерсы на нефть Brent с поставкой в январе и на сорт West Texas Intermediate (WTI) с поставкой в декабре снизились примерно на 5 центов до 81,37 доллара и 77,13 доллара соответственно.

В пятницу оба сорта подорожали почти на 2% после того, как Ирак выразил поддержку сокращению нефти со стороны ОПЕК+.