МОСКВА, 14 ноя — ПРАЙМ. Британский индекс FTSE 100 во вторник снижается, сообщает Reuters. Падение акций Rolls Royce давит на авиакосмический и оборонный сектор, хотя рост бумаг Glencore ограничивает потери после заключения сделки о покупке мажоритарной доли в бизнесе угля Teck Resources.

FTSE 100 к 08.18 по Гринвичу потерял 0,2%, а индекс компаний средней капитализации FTSE 250 опустился на 0,1%.

Авиакосмический и оборонный сектор возглавил снижение, потеряв 0,7%. Акции Rolls Royce подешевели на 1,8% после того, как президент Emirates Тим Кларк заявил, что компания хочет видеть улучшение износостойкости и сокращение стоимости обслуживания двигателей.

Акции Glencore подорожали на 3,4% после того, как компания договорилась о покупке 77%-ной доли в бизнесе металлургического угля Teck Resources за 6,93 млрд долларов денежными средствами.

Сектор добычи промышленных металлов набрал почти 2% на этих новостях, возглавив прирост.

Медийный сектор поднялся на 0,5%. Бумаги Informa подскочили почти на 5% после того, как организатор мероприятий повысил годовые прогнозы выручки и прибыли.

Заработки в Великобритании в июле-сентябре росли немного медленнее, но темпы роста оставались близкими к рекордным. На это указывают вышедшие во вторник данные Национального бюро статистики страны, которые не ослабят обеспокоенность Банка Англии инфляционным давлением.