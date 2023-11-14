МОСКВА, 14 ноя — ПРАЙМ. Индекс доллара США, отражающий его стоимость против основных валют, во вторник упал на 1% после того, как данные указали на замедление инфляции в Америке в октябре. Это увеличивает вероятность того, Федеральная резервная система завершила повышение процентных ставок, сообщает Reuters.

Потребительские цены в США в октябре оставались неизменными на фоне снижения цен на бензин после роста на 0,4% в сентябре. По сравнению с октябрем 2022 года индекс потребительских цен (CPI) вырос на 3,2% после роста на 3,7% в сентябре. Такие данные во вторник предоставило Бюро статистики труда (BSL) при Министерстве труда США.

Сразу после выхода этих данных доллар упал, а доходность казначейских облигаций США снизилась, лишив доллара одного из факторов его роста в этом году.

"Мы думаем, что доллар продолжит слабеть до конца года, возможно, даже в начале января", — сказал Джон Дойл, руководитель торгового подразделения Monex USA в Вашингтоне.

Индекс доллара упал на 1,30%, до 104,240, нацелившись на самое значительное в процентах падение за один день с 11 ноября 2022 года.

Американская валюта также может показать самое сильное падение с ноября 2022 года против евро и британского фунта.

Доллар упал на 1,5% против евро, при этом пара евро/доллар достигла 1,086.

Против фунта доллар упал на 1,63%, а пара фунт/доллар выросла до 1,248.

Пара доллар/швейцарский франк упала на 1,24%, до 0,890.

Данные по инфляции стали хорошей новостью для рынка. Многие аналитики прогнозировали, что ФРС больше не будет повышать ставки.

"Можете сказать до свидания эре повышения ставок", — сказал Брайан Якобсен, главный экономист Annex Wealth Management.

Однако Дойл среди прочих аналитиков предупредил, что завершение повышений ставок еще не означает скорое их понижение, которого ждут рынки ввиду высокого спроса на американском рынке труда и устойчивой экономике США, благодаря которым потребители продолжают расходовать денежные средства.

"Я не думаю, что у них непременно будет сильное желание понизить ставки", — сказал Дойл о руководителях ФРС. — ФРС вполне устроит сохранять их неизменными в течение длительного времени".

Председатель ФРС Джером Пауэлл и другие руководители в последние дни пытались ослабить ожидания рынка в отношении того, что центробанк завершил агрессивный цикл повышения процентных ставок.

Тем временем японская иена также выросла против доллара США, но не так сильно, как другие основные валюта. Иена укрепилась на 0,64%, до 150,73 после того, как ранее попала под давление, когда ненадолго выросла против доллара в понедельник, но затем упала до 12-месячного минимума. Рост иены объясняется торговлей опционами, а не интервенцией со стороны японских властей.

В сентябре и октябре 2022 года власти Японии прибегли к интервенции для поддержания иены впервые с 1998 года.

"Наш основной сценарий предполагает, что мы можем увидеть интервенцию, если пара доллар/иена пробьет уровень 152", — сказал Юсуке Мияири, валютный аналитик Nomura.