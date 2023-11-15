МОСКВА, 15 ноя — ПРАЙМ. Основные британские фондовые индексы сегодня выросли, и нацелены завершить в плюсе третий день подряд. Более низкие, чем ожидалось, данные по инфляции за октябрь способствовали росту настроений, а рост цен на большинство сырьевых товаров подтолкнул вверх акции горнодобывающих и нефтяных компаний, сообщает Reuters.

Индекс FTSE 100, в котором высок вес сырьевого сектора, в начале сессии вырос на 0,9%, а индекс компаний со средней капитализацией FTSE 250 — на 0,4%.

Инфляция в Великобритании в октябре снизилась сильнее, чем ожидалось, так как цены на энергоносители для домохозяйств упали по сравнению с предыдущим годом. Рост цен в секторе услуг, хотя и остался высоким, все же ослаб, что принесло некоторое облегчение Банку Англии.

Благоприятные настроения подстегнули рост акций, чувствительных к процентным ставкам: так, субиндекс строительного сектора прибавил 2%, а банковского сектора — 1,3%.

Субиндекс компаний, добывающих драгоценные металлы, прибавил 1,4%, а добытчиков промышленных металлов — 1,7%, поскольку цены на большинство металлов выросли на фоне ослабления доллара и снижения доходности облигаций.

Акции Experian выросли на 3,3% после того, как эта крупнейшая в мире компания, предоставляющая кредитные данные, сообщила об увеличении полугодовой прибыли, чему способствовал устойчивый спрос на ключевых рынках Северной Америки и Европы.

Британская электроэнергетическая и сетевая компания SSE Plc отчиталась о полугодовой прибыли, которая превысила ее прогноз, в результате чего ее акции подорожали на 2,2%.