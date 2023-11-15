МОСКВА, 15 ноя — ПРАЙМ. Цены на нефть снижаются в среду на сигналах о том, что добыча нефти в США достигла пиковых значений, которые нивелировали признаки позитивных перспектив спроса в Китае, передает Reuters.

По состоянию на 09.49 по Гринвичу фьючерсы на нефть Brent торговались с понижением на 34 цента, по 82,13 доллара за баррель. Фьючерсы на нефть WTI потеряли 40 центов и торговались по 77,86 доллара за баррель.

Экономическая активность в Китае в октябре повысилась: рост промышленного производства ускорился, а показатель розничных продаж оказался лучше прогноза.

"Китаю досталась роль главного виновника в недостатке спроса на нефть со стороны производственного сектора, и этот луч света должен придать повышательный импульс котировкам, но пока что (на рынке) царит нерешительность", — сказал Джон Эванс, брокер PVM.

Понижательное давление на цены на нефть оказывает фактор предложения, так как США, "вероятно, достигли пиковых уровней добычи", а отсутствие свежих данных по коммерческим запасам усложняет ситуацию для инвестменеджеров, добавил он.

Согласно сообщениям The Financial Times, ЕС возложил на Данию задачу по инспектированию российских танкеров, перевозящих нефть, а также поручил блокировать проход судов по акватории страны в случае необходимости. Данная мера стала еще одним способом, при помощи которого страны Запада надеются удержать ценовой потолок, определенный для российской нефти. Однако не ясно, как власти Дании намерены выполнять эту задачу.

Данные США по инфляции оказались ниже прогнозов и подстегнули ожидания сокращения ставок Федеральной резервной системы (ФРС) уже в весенние месяцы 2024 года. Доллар же упал до самого низкого за два с половиной месяца уровня против корзины других валют. Ослабление доллара позитивно отражается на спросе на нефть, которая становится более доступной для держателей иных валют.

Темпы роста цен в Великобритании также замедлились в октябре сильнее, чем ожидалось. Участники рынка предполагают, что Банк Англии завершил цикл повышения ставок, тогда как ключевые ставки Европейского центрального банка и ФРС, по всей видимости, достигли пикового уровня в текущем периоде ужесточения денежно-кредитной политики.