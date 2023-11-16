МОСКВА, 16 ноя — ПРАЙМ. Фьючерсы на американские фондовые индексы в четверг снижаются: оптимизм, вызванный паузой в повышении процентных ставок, угас, а падение акций Cisco на фоне мрачных прогнозов только усугубило настрой, передает Reuters.

Ведущие индексы Уолл-стрит на этой неделе выросли после того, как ключевые инфляционные показатели, включая индексы потребительских цен и цен производителей, продемонстрировали признаки охлаждения инфляции в крупнейшей экономике мира. Это укрепило надежды на то, что ФРС США, скорее всего, завершила цикл повышения процентных ставок.

В течение насыщенной событиями недели, в ходе которой Nasdaq достиг максимума более чем за три месяца, рынки также успокоил тот факт, что сенат США смог избежать приостановки работы правительства. Однако неопределенность относительно того, когда центробанк может начать снижать процентные ставки, продолжает держать инвесторов в напряжении.

"На этой неделе инвесторы избавились от мантры ФРС 'более высокие ставки на более длительное время', — сказала Ипек Озкардеская, старший аналитик Swissquote Bank.

"Но это, безусловно, хорошо с точки зрения оптимизма ФРС. Если рынки опережают события, ФРС должна успокоить их жесткими высказываниями и, если необходимо, более решительными действиями", — добавила она.

Акции Cisco Systems на премаркете упали на 11%. Компания, занимающаяся оборудованием для связи и сетей, снизила годовые прогнозы выручки и прибыли из-за замедления спроса на ее сетевое оборудование.

Walmart повысила годовые прогнозы продаж и прибыли уже второй квартал подряд, подав сигнал об успешном начале праздничного сезона. Тем не менее ее бумаги подешевели на 2,9%.

Хотя денежные рынки полностью учли в ценах вероятность того, что ФРС на декабрьском заседании сохранит ставки на прежнем уровне, они, судя по инструменту FedWatch от CME Group, оценивают вероятность их снижения минимум на 25 базисных пунктов в мае 2024 года примерно в 62%.

В течение дня ожидаются выступления ряда представителей ФРС, в том числе руководителей с правом голоса — президента ФРБ-Нью-Йорка Джона Уильямса и вице-председателя ФРС по надзору Майкла Барра. Рынки будут ждать намеков на дальнейшее направление денежно-кредитной политики.

Кроме того, позднее в четверг ожидается череда макроданных, включая данные по числу обращений за пособиями по безработице за неделю по 11 ноября, индекс деловых условий от ФРБ-Филадельфия и показатели промышленного производства.

На момент написания обзора фьючерсы e-mini на индекс DJIA понизились на 33 пункта, или 0,09%, фьючерсы e-mini на индекс S&P 500 потеряли 3,75 пункта, или 0,08%, а фьючерсы e-mini на индекс Nasdaq 100 просели на 37,25 пункта, или 0,23%.

Что касается других акций, бумаги Palo Alto Networks на премаркете подешевели на 5,4%. Компания по кибербезопасности спрогнозировала, что ее счета за 2-й квартал будут ниже рыночных ожиданий из-за инфляционного давления.

Акции Macy's подросли на 5,5%. Квартальные продажи оператора универмагов превзошли оценки аналитиков благодаря стабилизации запасов.

Котирующиеся в США акции китайских фирм, таких как PDD Holdings O, Baidu и Li Auto, упали в пределах 3%-3,8% после "разочаровывающих" переговоров между президентом США Джо Байденом и китайским лидером Си Цзиньпином. К тому же данные указали на продолжающийся спад в китайском секторе недвижимости.