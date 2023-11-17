МОСКВА, 17 ноя — ПРАЙМ. Фьючерсы на американские индексы в пятницу повышаются, в то время как доходность гособлигаций США продолжает снижаться. Недавние слабые экономические данные укрепили надежды на то, что Федеральная резервная система, скорее всего, завершит повышение процентных ставок, сообщает Reuters.

S&P 500 и Nasdaq в четверг незначительно выросли, тогда как доходность американских казначейских бондов понизилась после того, как более высокий, чем ожидалось, показатель числа пособий по безработице поддержал акции некоторых рыночных тяжеловесов. Сегодня доходность 10-летних гособлигаций США продолжила снижаться и достигла 4,3849%.

Акции некоторых компаний со сверхвысокой капитализацией на премаркете дорожают. Бумаги Amazon.com и Nvidia добавили 0,6% и 0,5% соответственно.

За всю неделю три ведущих индекса США могут вырасти примерно на 2% и, вероятно, повысятся третью неделю подряд. Множество макроданных, в том числе индексы потребительских цен и цен производителей, указали на смягчение инфляционного давления.

Отчет Министерства труда США о заявках на пособие по безработице вчера также поддержал позитивный настрой, подкрепив ожидания рынка касательно того, что процентные ставки достигли пика.

"В настоящее время плохие новости являются благоприятными, поскольку внимание рынка сосредоточено на зарождающемся смягчении политики центробанков", — указал Мохит Кумар, старший экономист Jefferies по Европе.

Хотя денежные рынки полностью учли в ценах вероятность того, что ФРС на своем декабрьском заседании сохранит ставки на уровне 5,25%-5,50%, они, судя по инструменту Fedwatch от CME Group, оценивают шансы на снижение ставок как минимум на 25 базисных пунктов в мае примерно в 69%.

Инвесторы сегодня также ждут выступлений ряда представителей ФРС, включая члена Комитета по операциям на открытом рынке с правом голоса и президента ФРС-Чикаго Остана Гулсби.

В 13.30 по Гринвичу будут опубликованы данные по закладкам новых домов в США за октябрь.

На момент написания обзора фьючерсы e-mini на DJIA повысились на 100 пунктов, или 0,29%, фьючерсы e-mini на S&P 500 добавили 12 пунктов, или 0,27%, а фьючерсы e-mini на Nasdaq 100 — 13,75 пункта, или 0,09%.

Акции Gap на премаркете подскочили на 17,4% после того, как ретейлер одежды отчитался о более высокой, чем ожидалось, прибыли за 3-й квартал благодаря снижению расходов в цепочке поставок и мерам контроля затрат.

Бумаги ChargePoint Holdings обвалились на 24%. Оператор сети зарядных станций для электромобилей понизил оценки выручки на 3-й квартал и назначил Рика Уилмера новым генеральным директором.