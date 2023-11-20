МОСКВА, 20 ноя — ПРАЙМ. Котировки золота в понедельник снизились с 2-недельного максимума, поскольку доходность казначейских облигаций США снова выросла. Инвесторы тем временем ждут публикации протоколов прошлого заседания Федеральной резервной системы (ФРС), которые могут пролить свет на перспективы денежно-кредитной политики, сообщает Reuters.

По состоянию на 10.17 по Гринвичу золото на рынке спот торговалось с понижением на 0,1%, по 1977,30 доллара за унцию после роста в пятницу до максимума 1993,29 доллара. Фьючерсы на золото на COMEX подешевели на 0,3%, до 1979,60 доллара за унцию.

"Быки на рынке золота взяли паузу, на прошлой неделе толкнув цены вверх более чем на 2%… Возможно, геополитическая премия на рынке спот продолжит сокращаться", — рассуждает главный аналитик Exinity Хань Тань.

"Похоже, сегодня трейдеры ждут итогов аукциона по продаже 20-летних казначейских облигаций США, лишь после этого они будут оценивать перспективы цен на золото после ралли прошлой недели", — добавляет Тань.

Во вторник будут опубликованы протоколы недавнего заседания ФРС.

Доллар упал на 0,3%, до минимума за более чем 2,5 месяца, что ограничивает потенциал снижения цен на драгоценный металл.

Спот-цены на серебро снизились на 0,7%, до 23,57 доллара за унцию, платина подорожала на 0,1%, до 900,11 доллара за унцию. Палладий вырос в цене на 0,2%, до 1055,25 доллара за унцию.