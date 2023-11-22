МОСКВА, 22 ноя — ПРАЙМ. Цены на золото остаются около ключевой отметки 2000 долларов за унцию. Как сообщает Reuters, котировки получают поддержку благодаря ослаблению доллара США и снижению доходности казначейских облигаций, наблюдающихся на ожиданиях, что Федеральная резервная система (ФРС) завершила цикл повышения процентных ставок.

По состоянию на 06.13 по Гринвичу спот-цены на золото выросли на 0,1%, до 1999,58 доллара за унцию. В ходе предыдущей сессии котировки подскочили к 3-недельному максимуму 2007,29 доллара за унцию.

Фьючерсы на золото на COMEX остаются у флэтовой линии, на 2001,10 доллара за унцию.

"Снижение доходности казначейских облигаций и доллара, очевидно, оказывают ценам на золото поддержку на фоне слабых экономических данных США, которые говорят в пользу снижения процентных ставок ФРС в 2024 году", — отметил Мэтт Симпсон, старший аналитик City Index.

Между тем "снижение доллара кажется чрезмерным… В США ожидаются четырехдневные выходные, и ценам на золото на хватает импульса для роста выше 2000 долларов за унцию", добавил он.

Индекс доллара подскочил на 0,2% против корзины других основных валют, но остается около 2,5-месячного минимума, достигнутого во вторник.

Ослабление доллара делает золото менее дорогим для держателей других валют.

Протоколы последнего заседания ФРС указали на намерение центробанка придерживаться осторожного подхода к дальнейшему повышению ставок. Увеличение стоимости заимствований будет необходимо только в том случае, если поступающие данные укажут на недостаточный прогресс в снижении инфляции, полагают в центробанке.

Согласно опубликованным во вторник данным, продажи на вторичном рынке жилья США в октябре упали до минимального уровня более чем за 13 лет.

Между тем индикатор FedWatch Tool, рассчитываемый компанией CME Group, показывает, что вероятность понижения ставки как минимум на 25 базисных пунктов к маю составляет 60%. Снижение процентных ставок способствует сокращению альтернативных издержек владения золотом.

Экспорт золота из Швейцарии в октябре достиг максимума с мая, так как поставки в Индию увеличились, чтобы удовлетворить спрос в праздничный сезон, согласно данным таможенной службы.

Спот-цены на серебро выросли на 0,1%, до 23,76 доллара за унцию, платина подешевела на 0,4%, до 930,80 доллара за унцию, а палладий упал в цене на 1,2%, до 1065,31 доллара за унцию.