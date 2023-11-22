МОСКВА, 22 ноя — ПРАЙМ. Доллар США стабилизировался в среду, но остался около минимума за два с половиной месяца против корзины других основных валют, сообщило агентство Reuters. Вышедшие во вторник протоколы ноябрьского заседания ФРС почти не повлияли на мнение инвесторов о том, то цикл повышения ставок закончен.

В протоколах сказано, что центральный банк будет действовать "осторожно", а также что все члены Комитета по операциям на открытом рынке "считают правильным" сохранить в силе текущие ставки.

Руководители ФРС решили, что повысят ставки только в том случае, если процесс управления инфляцией даст сбой. Таким образом, они по-прежнему не исключают дальнейшего ужесточения условий финансирования, хотя рынки стали учитывать в котировках понижение ставок в начале следующего года.

"Протоколы ноябрьского заседания ФРС почти не поколебали мнение, согласно которому ключевая ставка достигла пика", — сказал старший аналитик City Index Мэтт Симпсон.

Рынки почти полностью уверены в том, что на заседании в декабре центральный банк оставит ставку на текущем уровне, и с вероятностью 30% ожидают ее понижения уже в марте.

На момент написания статьи индекс доллара находился на 0,12% выше уровня закрытия вторника, на 103,65, поднявшись от минимума за два с половиной месяца 103,17, которого он достиг на предыдущей сессии. С начала ноября индекс потерял примерно 3% и готовится закончить месяц самым глубоким падением за год.

Пара евро/доллар торговалась по 1,0908, а во вторник она поднималась до максимума с середины августа 1,09655.

Пара фунт/доллар торговалась почти без изменений, по 1,2527, недалеко от достигнутого на предыдущей сессии двухмесячного максимума 1,2558.

"Наблюдаются признаки того, что импульс снижения доллара ослабевает", и, возможно, доллар будет восстанавливаться, сказал Симпсон. По его словам, обычно американская валюта ослабевает и укрепляется до и после Дня благодарения, который будет праздноваться в четверг.

По словам аналитика OCBC Кристофера Вона, участники рынка стремились вывести деньги с рынка, пока на нем не проявился дефицит ликвидности.

Доходность казначейских облигаций США, рост которой способствовал укреплению доллара, снижается от многолетних максимумов после выхода данных по инфляции за октябрь. Этот отчет заставил инвесторов предполагать, что ФРС закончила цикл ужесточения политики.

Во вторник доходность десятилетних облигаций снизилась, а на момент написания статьи находилась на уровне 4,4178%.

Пара доллар/японская иена перед началом европейской сессии торговалась по 148,64, поднявшись от достигнутого во вторник двухмесячного минимума 147,155.

С начала ноября иена выросла против доллара 2%, но торгуется на 12% ниже уровня закрытия прошлого года.

На рынке поговаривают, что в начале следующего года Банк Японии может отказаться от отрицательных процентных ставок, что должно стабилизировать иену, но сильное понижательное давление на нее сохраняется.

Более 80% опрошенных Reuters аналитиков прогнозируют, что в следующем году Банк Японии отменит отрицательные ставки, а еще более значительная их доля уверена, что центральный банк приближается к отказу от неоднозначной политики.

Последние данные указывают на устойчивость экономики США, подтверждая мнение ФРС о том, что ее ждет мягкая посадка.

"Ожидается, что американская экономика будет расти опережающими другие экономики темпами, что поддержит рост прибылей и доходности в США", — сказал аналитик IG Томми Сикамор. По его словам, "с точки зрения доходности доллар сохраняет существенные преимущества перед иеной".