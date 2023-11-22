МОСКВА, 22 ноя — ПРАЙМ. Цены на нефть в среду держатся в узком диапазоне в преддверии празднования Дня Благодарения в США, сообщает Reuters. Участники рынка ожидают новостей, связанных с предложением. Страны ОПЕК+ могут рассмотреть возможность дальнейшего сокращения добычи, а запасы нефти в США, как ожидается, значительно увеличились.

По состоянию на 08.00 по Гринвичу фьючерсы на нефть Brent выросли в цене на 14 центов, или 0,17%, до 82,59 доллара за баррель. Фьючерсы на нефть WTI подорожали на 13 центов, или 0,17%, до 77,90 доллара за баррель.

Котировки Brent и WTI снизились по итогам четырех недель подряд. На прошлой неделе цены падали ввиду усиления сомнений в перспективах спроса. Инвесторы ведут себя осторожно в преддверии запланированного на воскресенье заседания ОПЕК+. Участники альянса могут рассмотреть возможность введения более значительных ограничений добычи в условиях замедления мирового экономического роста.

В понедельник цены на нефть выросли примерно на 2% после того, как три источника в ОПЕК+ сообщили Reuters, что альянс может обсудить возможность введения дополнительных ограничений добычи на заседании, намеченном на 26 ноября.

"В центре внимания нефтяного рынка находится предстоящее заседание ОПЕК+. Инвесторы не обращают внимания на стремительный рост запасов нефти в США", — отметил Джун Ронг Йип, стратег-аналитик IG.

Страны ОПЕК+, вероятно, продлят действующее сокращение добычи или даже введут более сильные ограничения, прогнозируют аналитики. "На рынке полагают, что Саудовская Аравия и Россия продлят сокращение добычи на 2024 год, и динамика цен будет зависеть от дополнительных ограничений производства нефти других участников альянса", — отметили аналитики ANZ.

Даже если страны ОПЕК+ продлят режим сокращения добычи на 2024 год, в следующем году на мировом нефтяном рынке будет сохраняться небольшой избыток предложения, сообщила во вторник в интервью Reuters Торил Босони, глава подразделения нефтяных рынков в Международном энергетическом агентстве (IEA).

Запасы нефти в США на неделе 11-17 ноября выросли почти на 9,1 млн баррелей, сообщили во вторник рыночные источники, ссылаясь на данные Американского института нефти (API).

Запасы бензина сократились примерно на 1,79 млн баррелей, а запасы дистиллятов — примерно на 3,5 млн баррелей.

Официальные данные по запасам нефти и нефтепродуктов в США будут опубликованы в среду.

В четверг в США будет отмечаться государственный праздник.