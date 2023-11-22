МОСКВА, 22 ноя — ПРАЙМ. Фьючерсы на природный газ на торгах в США во вторник подешевели на 1%, до нового 7-недельного минимума, сообщает Reuters. Причиной тому могли послужить рекордные объемы добычи газа, из-за которых электроэнергетические компании, вероятно, смогут пополнять запасы до конца ноября — вместо того, чтобы использовать газ из запасов для удовлетворения спроса на отопление, как то бывает обычно в это время года.

На неделе 4-10 ноября объем запасов газа в США превышал среднее значение примерно на 6%. Аналитики полагают, что на неделе 11-17 ноября запасы превысят средний показатель на 7%.

Некоторую поддержку котировкам оказали прогнозы более холодной погоды и более высокого спроса на отопление в следующие две недели, чем ожидалось ранее. Кроме того, наблюдаются рекордные объемы поставок природного газа на СПГ-терминалы.

Декабрьские фьючерсы на природный газ на NYMEX упали в цене во вторник на 3,6 цента, или 1,2%, до 2,846 доллара за млн БТЕ. Тем самым были обновлены минимумы за период со 2 октября.

В этом году давление на рынок природного газа оказывают низкие спот-цены и котировки контрактов с поставкой на следующий день из газотранспортного узла Henry Hub в Луизиане.

Спот-цены были ниже ближайших фьючерсов в течение 186 из 223 торговых дней в этом году, согласно данным LSEG. Во вторник контракты с поставкой на следующий день из газотранспортного узла Henry Hub торговались с понижением примерно на 5%, по 2,49 доллара за млн БТЕ.

По словам аналитиков, пока спот-цены держатся настолько ниже ближайших контрактов, что разница покрывает стоимость хранения и обеспечивает маржу, трейдеры могут зафиксировать прибыль за арбитраж, покупая газ на рынке спот и продавая фьючерсный контракт на него.

Добыча держится на рекордных максимумах, а запасы обильные, и рынок фьючерсов сигнализирует о том, что трейдеры уже не надеются на сильные скачки цен этой зимой.

Так, премия, учитываемая в январских фьючерсах на природный газ по сравнению с декабрьскими, сократилась до минимума с ноября 2022 года. Премия, учитываемая в мартовских фьючерсах по сравнению с апрельскими, достигла рекордного минимума четвертый день подряд.

Фьючерсы с поставкой в апреле — в первый месяц ‘летнего' сезона, когда хранилища вновь начинают пополняться, близки к тому, чтобы догнать по цене фьючерсы с поставкой в марте — в последний месяц ‘зимнего' сезона, когда электростанции расходуют накопленные в хранилищах запасы. "Газ — это прежде всего топливо для обогрева, и он не может торговаться зимой ниже, чем летом", — недоумевает Боб Йогер, глава направления фьючерсов на энергоносители в Mizuho Bank.

Премия, учитываемая в контрактах с поставкой в 2025 году по сравнению с 2024 годом, достигла рекордного максимума четвертый день подряд и составляет 80 центов.

Аналитики ожидают роста цен на природный газ в 2025 году, поскольку спрос, вероятно, повысится после введения в эксплуатацию нескольких СПГ-терминалов в США, Канаде и Мексике.

По данным LSEG, средняя добыча природного газа в континентальных штатах США в ноябре выросла до 107,5 млрд кубических футов в день с рекордных 104,2 млрд кубических футов в день в октябре.

В понедельник добыча достигла исторического максимума 108,9 млрд кубических футов, превысив предыдущий рекорд 108,6 млрд кубических футов в день, установленный в воскресенье.

Согласно прогнозам, 24 ноября — 1 декабря погода в целом будет холоднее обычного, а 3-6 декабря температуры воздуха будут вновь выше нормы.

Учитывая такие метеопрогнозы, в LSEG прогнозируют, что спрос на природный газ в США, включая экспорт, увеличится со 112,5 млрд кубических футов в день на этой неделе до 129,7 млрд кубических футов в день на следующей неделе.

Поставки природного газа на семь крупнейших СПГ-терминалов в ноябре выросли в среднем до 14,2 млрд кубических футов в день с 13,7 млрд кубических футов в день в октябре. Предыдущее максимальное значение было достигнуто в апреле, на уровне 14 млрд кубических футов в день.