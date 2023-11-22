МОСКВА, 22 ноя — ПРАЙМ. В среду пшеница в Чикаго дорожает второй день подряд, поскольку сообщения об ударах по портовой инфраструктуре Украины в Черном море подстегнули опасения относительно сохранности действующего торгового коридора, передает Reuters.

Соя снижается в цене, в то время как трейдеры оценивают последствия проливных дождей в Бразилии для посевной кампании.

Кукуруза торгуется с незначительными изменениями, поскольку инвесторы корректируют позиции в преддверии Дня благодарения в США.

К 13.39 по Гринвичу наиболее активно торгующиеся фьючерсы на пшеницу на CBOT выросли в цене на 0,6%, до 5,86 1/2 доллара за бушель. Ранее котировки достигли максимума с 9 ноября на отметке 5,91 1/2 доллара.

"(Новая эскалация напряженности в Причерноморье) немного поумерила оптимизм последних недель в отношении наращивания экспорта из Украины", — отметили в Agritel.

На этой неделе было размещено сразу несколько тендеров на покупку пшеницы. Это указывает на увеличение спроса после недавнего падения цен.

Фьючерсы на пшеницу на CBOT упали в цене на 0,8%, до 13,66 1/4 доллара за бушель, а кукуруза подешевела на 0,1%, до 4,70 1/4 доллара.

На этой неделе проливные дожди принесли некоторое облегчение посевам в сельскохозяйственных поясах Бразилии, однако на следующей неделе погода снова может ухудшиться, сообщили в Commodity Weather Group.