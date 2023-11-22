МОСКВА, 2 ноя — ПРАЙМ. Ведущие фондовые индексы США в начале торгов в среду растут благодаря надеждам на то, что ФРС завершила свой цикл повышения процентных ставок и на фоне снижения доходности долгосрочных американских гособлигаций, сообщает Reuters. При этом трейдеры оценивают свежую порцию макроданных.

Dow Jones Industrial Average после открытия поднялся на 101,04 пункта, или 0,29%, до 35 189,33 пункта. S&P 500 набрал 14,85 пункта, или 0,33%, до 4553,04 пункта, а Nasdaq Composite — 83,84 пункта, или 0,59%, до 14 283,82 пункта.