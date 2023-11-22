МОСКВА, 22 ноя — ПРАЙМ. Индекс доллара США в среду вырос, восстановившись с минимума за два с половиной месяца после того, как экономические данные показали, что число американцев, впервые подавших заявки на пособие по безработице, на отчетной неделе упало сильнее, чем ожидалось, передает Reuters.

Число первичных заявок на пособие по безработице в США на неделе 12-18 ноября упало на 24 000 и с учетом коррекции на сезонные колебания составило 209 000, что является самым низким уровнем более чем за месяц. Об этом в среду сообщило Министерство труда США.

Экономисты, опрошенные Reuters, прогнозировали, что количество заявок составит 226 000.

Другой отчет показал, что заказы на промышленные товары длительного пользования в США в октябре сократились более существенно, чем ожидалось, так как заказы на автомобили и запчасти к ним снизились на фоне забастовок членов Объединенного профсоюза рабочих автомобильной промышленности США (UAW).

"Тот факт, что мы видим снижение (числа заявок на пособие), абсолютно точно указывает на то, что рынок труда охлаждается не так быстро, как рынки или ФРС могли бы ожидать", — сказал Карл Шамотта, главный рыночный аналитик Corpay в Торонто.

"И в то же время факт того, что мы наблюдаем спад капиталовложений, сигнализирует о начинающемся ослаблении импульса экономики к росту. Картина все еще соответствует мягкой посадке, но рынок труда все же держится лучше, чем ожидалось", — добавил он.

Шамотта также отметил, что участники рынка держат довольно большой объем позиций по доллару перед снижением ликвидности в четверг в связи с празднованием Дня благодарения в США.

Индекс доллара во вторник упал до самого низкого уровня с 31 августа, прежде чем восстановиться после выхода протоколов октябрьского заседания Федеральной резервной системы, согласно которым центральный банк США, скорее всего, будет сохранять ограничительную денежно-кредитную политику, даже если дальнейшие повышения ставок маловероятны.

В протоколах ФРС вновь упоминается, что инфляция остается намного выше целевого уровня. При этом руководители регулятора отмечали, что ставки необходимо будет повысить, только если данные укажут на недостаточный прогресс в деле снижения ценового давления.

Рынки практически полностью перестали учитывать в котировках какие-либо изменения ставок ФРС на декабрьском заседании. Тем временем вероятность понижения ставок к маю 2024 года оценивается рынком более чем в 50%, как показал индикатор FedWatch, разработанный CME.

Доллар продолжил расти после того, как данные Мичиганского университета по потребительским настроениям показали, что инфляционные ожидания американцев в ноябре выросли второй месяц подряд.

Индекс доллара вырос на 0,64%, до 104,17, и нацелен на самый сильный дневной рост в процентном выражении с 24 октября.

Пара евро/доллар торговалась с понижением на 0,42%, по 1,0863.

Представитель Европейского центрального банка Марио Сентено в среду заявил, что, согласно его ожиданиям, макроэкономические условия могут в ближайшем будущем привести к развороту цикла повышения процентных ставок.

Японская иена ослабла на 0,86%, до 149,66 иены за доллар. Британский фунт торговался с понижением на 0,65%, по 1,246 доллара.