МОСКВА, 23 ноя — ПРАЙМ. Котировки золота в четверг повышаются, приближаясь к отметке 2000 долларов за унцию. Ослабление доллара США и снижение доходности казначейских облигаций говорят в пользу повышения спроса на золото, передает Reuters.

По состоянию на 05.49 по Гринвичу спот-цены на золото выросли на 0,3%, до 1995,39 доллара за унцию. Во вторник котировки подскочили к 3-недельному максимуму 2007,29 доллара за унцию.

Фьючерсы на золото на COMEX прибавили 0,2%, до 1996,40 доллара за унцию.

"Ожидания разворота после достижения процентными ставками максимума способствуют ослаблению доллара и доходности долгосрочных казначейских облигаций. Это будет оказывать поддержку ценам на золото, по крайней мере, в краткосрочной перспективе", — отметил Келвин Вонг, старший рыночный аналитик OANDA.

Индекс доллара снизился на 0,2% против корзины других основных валют после роста по итогам двух предыдущих сессий. Ослабление доллара делает золото менее дорогим для держателей других валют.

Доходность 10-летних казначейских облигаций в среду упала к 2-месячному минимуму.

Число американцев, впервые подавших заявки на пособие по безработице, на прошлой неделе упало сильнее, чем ожидалось, но это, скорее всего, не изменит представление о том, что рынок труда США охлаждается на фоне повышенных процентных ставок.

Трейдеры в основном ожидают, что Федеральная резервная система (ФРС) оставит процентные ставки без изменений по итогам декабрьского заседания. Между тем ожидания снижения ставок в 2024 году ослабли после выхода данных по числу заявок на пособие по безработице, согласно разработанному CME индикатору FedWatch.

Снижение процентных ставок уменьшает альтернативные издержки владения золотом.

Протоколы последнего заседания ФРС указали на намерение центробанка придерживаться осторожного подхода к дальнейшему повышению ставок. Увеличение стоимости заимствований будет необходимо только в том случае, если поступающие данные укажут на недостаточный прогресс в снижении инфляции, полагают в центробанке.

Согласно опубликованным в среду данным Мичиганского университета, инфляционные ожидания американских потребителей в ноябре выросли второй месяц подряд, несмотря на все более явные признаки того, что рост цен в действительности замедляется.

Спот-цены на золото могут вновь достичь максимума 21 ноября 2007,29 доллара за унцию, поскольку коррекция с этого уровня, вероятно, завершилась, полагает технический аналитик Reuters Ванг Тао.

Спот-цены на серебро выросли на 0,3%, до 23,68 доллара за унцию, платина подорожала на 0,3%, до 924,69 доллара за унцию, а палладий — на 0,1%, до 1058,60 доллара за унцию.