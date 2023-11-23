МОСКВА, 23 ноя — ПРАЙМ. Цены на нефть в четверг снизились более чем на 1%, сообщило агентство Reuters. Котировки продолжают падение, наблюдавшееся в среду после того, как ОПЕК+ перенесли заседание министров нефти на более поздний срок. Перенос заседания поспособствовал разговорам о том, что альянс может сократить добычу менее значительно, чем ожидалось.

По состоянию на 06.25 по Гринвичу фьючерсы на нефть Brent упали на 1,02 доллара, или 1,2%, до 80,94 доллара за баррель. По итогам торгов среды котировки потеряли 4%. Фьючерсы на нефть WTI подешевели на 87 центов, или 1,1%, до 76,23 доллара за баррель. В среду цены снизились на 5%.

Объемы торгов в четверг, вероятно, будут низкими в связи с празднованием Дня Благодарения в США.

ОПЕК и союзники картеля, включая Россию, неожиданно перенесли заседание министров нефти с 26 на 30 ноября. На этом заседании альянс, вероятно, будет рассматривать возможность введения более значительных ограничений добычи.

Участники альянса, судя по всему, не пришли к соглашению относительно объемов добычи и ее возможного сокращения в преддверии заседания, отметили источники в ОПЕК+.

По словам трех источников в ОПЕК+, разногласия в основном касаются добычи африканских стран, которые являются относительно небольшими производителями нефти, что несколько успокоило инвесторов.

По словам аналитиков, Ангола, Конго и Нигерия хотят увеличить добычу, превысив квоты, установленные на заседании ОПЕК+ в июне.

"На том заседании ОПЕК уравновесила добычу, увеличив квоту для ОАЭ путем снижения целевых уровней производства нефти в странах Африки. На тот момент добыча африканских государств была и без того ниже установленных квот", — отметила Хелима Крофт, аналитик RBC Capital Markets.

Добыча Анголы и Конго остается ниже установленных квот, тогда как производство нефти в Нигерии увеличилось ввиду улучшения ситуации в богатой нефтью дельте Нигера и превышает целевой уровень.

"Мы думаем, что требования Нигерии могут быть удовлетворены, поскольку руководство картеля ценит ее многолетнее участие в альянсе, а также ввиду улучшения отношений с Саудовской Аравией… Между тем уладить разногласия с Анголой будет труднее, учитывая ее непостоянство с момента вступления в картель в 2007 году", — подчеркнула Крофт.

"Разногласия между участниками картеля, вероятно, приведут к повышению волатильности нефтяного рынка на следующей неделе", — отметили аналитики ING Bank.

Согласно данным, опубликованным в среду Управлением энергетической информации (EIA) Минэнерго США, коммерческие запасы нефти в США на неделе 11-17 ноября увеличились на 8,7 млн баррелей на фоне увеличения импорта. Аналитики ожидали роста запасов лишь на 1,16 млн баррелей.

Согласно данным Baker Hughes, число действующих нефтяных буровых установок в США на отчетной неделе осталось без изменений и составило 500 единиц.

Между тем в среду добыча нефти в Мексиканском заливе сократилась на 3%, или примерно на 61 165 баррелей в день, в связи с утечкой на подводном трубопроводе, сообщила Береговая охрана США.