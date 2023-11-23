МОСКВА, 23 ноя — ПРАЙМ. Британский FTSE 100 в четверг повышается при поддержке нефтегазового сектора. Бумаги Virgin Money снижаются после падения годовой прибыли, передает Reuters.

Индекс FTSE 100 утром поднялся на 0,1%, а индекс FTSE 250, ориентированный на компании средней капитализации, опустился на 0,1%.

Нефтегазовый сектор добавил 1% и возглавил прирост на рынке. Сектор инвестиционных трастов недвижимости возглавил снижение, потеряв 0,5%.

Virgin Money UK отчиталась о падении годовой прибыли, из-за чего ее акции подешевели на 1,2%.

Jet2 сообщила о росте операционной прибыли за полгода по конец сентября на 19%. При этом бумаги туристической компании упали на 3,6%.

PZ Cussons заявила, что ожидает минимального положительного остатка денежных средств на балансе нигерийского бизнеса к концу текущего финансового года. Бумаги производителя мыла подорожали на 1%.

Акции Intertek добавили 0,7% и вошли в число лидеров в FTSE 100. Провайдер услуг независимой экспертизы и тестирования подтвердил годовые прогнозы.