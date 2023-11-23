Европейский рынок акций растет перед публикацией протоколов заседания ЕЦБ
МОСКВА, 23 ноя — ПРАЙМ. Европейский рынок акций в четверг начал торги с повышением, в то время как инвесторы ждали публикации протоколов последнего заседания ЕЦБ, а также индексов менеджеров по снабжению (PMI) еврозоны, надеясь получить представление о дальнейших перспективах денежно-кредитной политики в регионе, сообщает Reuters.
На момент написания заметки общеевропейский индекс STOXX 600 прибавил 0,2%, продолжив рост после достижения двухмесячного максимума в ходе предыдущей торговой сессии.
Инвесторы с нетерпением ждут публикации протоколов октябрьского заседания ЕЦБ по денежно-кредитной политике, рассчитывая угадать дальнейшую траекторию движения процентных ставок центрального банка.
Между тем член управляющего совета ЕЦБ Иоахим Нагель заявил в интервью Der Spiegel, что регулятор еще не достиг целевых уровней инфляции.
Рынки также ждут выхода сводного индекса PMI для стран еврозоны в 09.00 по Гринвичу, чтобы оценить состояние ее экономики.
Акции Endesa упали на 2,4% после того, как эта испанская коммунально-энергетическая компания снизила прогноз прибыли на 2023 год.
Акции Virgin Money UK подешевели на 0,7%: компания отчиталась о годовой прибыли ниже рыночных ожиданий.
https://1prime.ru/Financial_market/20231123/842352257.html