МОСКВА, 23 ноя — ПРАЙМ. Европейский рынок акций в четверг начал торги с повышением, в то время как инвесторы ждали публикации протоколов последнего заседания ЕЦБ, а также индексов менеджеров по снабжению (PMI) еврозоны, надеясь получить представление о дальнейших перспективах денежно-кредитной политики в регионе, сообщает Reuters.

На момент написания заметки общеевропейский индекс STOXX 600 прибавил 0,2%, продолжив рост после достижения двухмесячного максимума в ходе предыдущей торговой сессии.

Инвесторы с нетерпением ждут публикации протоколов октябрьского заседания ЕЦБ по денежно-кредитной политике, рассчитывая угадать дальнейшую траекторию движения процентных ставок центрального банка.

Между тем член управляющего совета ЕЦБ Иоахим Нагель заявил в интервью Der Spiegel, что регулятор еще не достиг целевых уровней инфляции.

Рынки также ждут выхода сводного индекса PMI для стран еврозоны в 09.00 по Гринвичу, чтобы оценить состояние ее экономики.

Акции Endesa упали на 2,4% после того, как эта испанская коммунально-энергетическая компания снизила прогноз прибыли на 2023 год.

Акции Virgin Money UK подешевели на 0,7%: компания отчиталась о годовой прибыли ниже рыночных ожиданий.