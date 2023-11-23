МОСКВА, 23 ноя — ПРАЙМ. В четверг цены на медь растут на фоне ослабления доллара, которое подстегивает спрос со стороны покупателей, ведущих расчеты в юанях и другой валюте, сообщает Reuters.

К 11.20 по Гринвичу трехмесячные фьючерсы на медь на LME прибавили 0,8%, до 8419,5 доллара за тонну.

С начала года цены на медь, широко использующуюся в электроэнергетической и строительной отраслях, выросли лишь на 0,6% из-за неустойчивого постпандемийного восстановления спроса в КНР и опасений относительно состояния экономики других стран. Снижение деловой активности в еврозоне в ноябре замедлилось, но осталось ниже порогового значения 50, отделяющего рост от спада.

"Укрепление юаня против доллара повышает покупательскую активность китайских трейдеров на международном рынке. Она (активность) отражается в росте премии за медь в порту Яншань до годового максимума", — отмечает Артур Париш из SP Angel. В четверг юань колеблется вблизи 4-месячного максимума против доллара.

"Надежды на введение Пекином новых стимулирующих мер, призванных поддержать ослабленный жилищный сектор, также подстегивают покупки", — добавляет он. Китайские правительственные советники рекомендуют придерживаться намеченных целевых показателей экономического роста в 2024 году и не скупиться на дополнительное финансовое стимулирование, сообщили в среду в Reuters.

Между тем дисконт, с которым медь на рынке спот предлагается по сравнению с трехмесячными контрактами на LME, пробил вверх отметку 100 долларов и по окончании сессии среды достиг 100,5 доллара. Это новый максимум с 1992 года, и его достижение указывает на избыточное предложение.

С технической точки зрения, сопротивление для цен на медь расположено на 200-дневной скользящей средней 8459 долларов.

Никель на LME вырос в цене на 0,5%, до 16 520 долларов за тонну, восстанавливаясь с минимума четверга 16 280 долларов, достигнутого в апреле 2021 года. С начала года никель потерял в цене 45%, став лидером падения на LME, из-за увеличения поставок из Индонезии.

Алюминий подешевел на 0,1%, до 2217,5 доллара, цинк прибавил 1,4%, до 2530 долларов, свинец снизился в цене на 0,2%, до 2216,5 доллара, олово просело на 1,7%, до 25 245 долларов.