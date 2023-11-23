МОСКВА, 23 ноя — ПРАЙМ. Евро в четверг отметился ростом после выхода данных, показавших, что спад в экономике еврозоны, возможно, замедлился. В то же время торги идут малоактивно из-за праздников в США и Японии, передает Reuters.

Предварительные результаты опроса показали, что рецессия в Германии, вероятно, будет менее глубокой, чем ожидалось, и эти данные компенсировали слабость аналогичного отчета по активности во французской экономике.

"Данные Германии и еврозоны немного превысили прогноз, но это говорит только о том, что дела обстоят менее плохо", — сказал аналитик TraderX Майкл Браун, комментируя вышедшие в четверг предварительные индексы менеджеров по снабжению за ноябрь.

Результаты опроса компаний показали, что в 4-м квартале экономика еврозоны опять сократится.

Индекс, отражающий активность в доминирующей в еврозоне сфере услуг, в ноябре вырос до 48,2 с 47,8 при прогнозе 48,1, но остался глубоко на негативной территории.

Активность в производственном секторе сокращается непрерывно с июля 2022 года. В ноябре отражающий ее динамику индикатор поднялся до 43,8 с 43,1 в октябре. Аналитики прогнозировали его рост до 43,4.

"Этот отчет — не повод для оптимизма, — добавил Браун. — В целом он подтвердил то, что нам было известно: экономике предстоит пережить тяжелую зиму".

Пара евро/доллар США на момент написания статьи торговалась с повышением на 0,18%, по 1,09075, ранее достигнув 1,0931.

"Пара евро/доллар вновь превысила отметку 1,09, однако может вновь столкнутся с сильным сопротивлением на отметке 1,096", — написали аналитики Saxo Bank.

Рынки вяло отреагировали на неожиданную победу на выборах в Нидерландах правой популистской партии, выступающей против участия страны в ЕС.

Пара фунт/доллар США частично восстановила потери, которые понесла в среду, после того как министр финансов Великобритании Джереми Хант обнародовал обновленный план бюджета, который предполагает менее сильный рост экономики, чем прогнозировалась раньше, а также понижение некоторых налогов и субсидирование экономики.

Вышедшие в четверг результаты опроса компаний указали на небольшое усиление деловой активности в Великобритании в ноябре после спада в течение трех месяцев, и этот отчет немного поддержал фунт.

Пара фунт/доллар выросла на 0,3%, до 1,2538. После выхода данных по деловой активности пара поднималась до 1,2575.

Индекс доллара снизился на 0,14% после восстановления в среду от минимума за два с половиной месяца на данных, показавших более существенное, чем ожидалось, сокращение числа заявок на пособие по безработице в США на прошлой неделе.

Результаты опроса, опубликованные в среду Мичиганским университетом, показали, что инфляционные ожидания американских потребителей растут второй месяц подряд, причем американцы ожидают более высокой инфляции не только в краткосрочной, но и в долгосрочной перспективе, особенно через пять лет.

Рынки поумерили ожидания, касающиеся понижения ставок ФРС в 2024 году. Как показывает разработанный CME Group индикатор FedWatch, вероятность понижения ключевой ставки на заседании в марте теперь оценивается в 27%, а ее понижения на заседании в мае — в 40%.

Ослабление доллара, а также ожидания того, что в следующем году Банк Японии может начать отказываться от крайне мягкой денежно-кредитной политики, оказали поддержку иене.

В начале прошлой недели пара доллар США/японская иена отступила от уровня, близкого к 152, и во вторник достигла двухмесячного минимума 147,155. На момент написания статьи пара торговалась по 149,59.

Глава Binance Чанпэн Чжао ушел в отставку и признал себя виновным в нарушении законов США о борьбе с отмыванием доходов, полученных преступным путем, в рамках урегулирования на сумму 4 миллиарда долларов, которое должно положить конец многолетнему расследованию в отношении этой криптовалютной биржи. Биткоин упал на 1,0%, до 37 047 долларов США, после роста на 5,0% в среду.