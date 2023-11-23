МОСКВА, 23 ноя — ПРАЙМ. Европейский рынок акций сегодня вырос благодаря повышению акций нефтегазовых компаний. Инвесторы тем временем обдумывали протокол октябрьского заседания Европейского центрального банка (ЕЦБ), на котором политики с осторожным оптимизмом высказались по поводу снижения инфляции в еврозоне, сообщает Reuters.

Панъевропейский индекс STOXX 600 прибавил 0,3%, продолжив рост и достигнув нового двухмесячного максимума.

Отраслевой рост возглавил нефтегазовый сектор. Его субиндекс повысился на 1,4% после двух сессий резких потерь подряд.

Субиндекс сектора здравоохранения поднялся на 0,7%. Акции Novo Nordisk подорожали на 1,0% после объявления о вложении 2,3 млрд долларов в увеличение производства популярных препаратов для снижения веса и лечения диабета.

Согласно отчету о заседании ЕЦБ 25-26 октября, политики сошлись на том, что, хотя инфляция в еврозоне снижается, как и ожидалось, или даже немного быстрее, центральный банк должен сохранять возможность повышения процентной ставки.

"Протокол подчеркивает более осторожный взгляд ЕЦБ на экономику и, по сути, знаменует собой следующую фазу ужесточения денежно-кредитной политики: прекращение повышения ставок и ориентация на 'высокие ставки надолго'", — говорится в статье Карстена Бржески, главы отдела макроэкономики в ING Economics.

Участники рынка также обдумывали данные по составному индексу менеджеров по снабжению в еврозоне, которые указали на снижение деловой активности в регионе в ноябре. Не исключено, что в текущем квартале экономика блока снова сократится, поскольку потребители продолжают ограничивать свои расходы.

Основной фондовый индекс Швеции вырос на 0,5% после того, как центральный банк страны, Riksbank, сохранил свою учетную ставку на уровне 4%.

Объемы торгов сегодня были сниженными, поскольку американские рынки закрыты в связи с праздником Дня благодарения.

Британский фондовый рынок завершил день с повышением на фоне роста акций нефтегазовых компаний. Индекс FTSE 100, ориентированный на сырьевой сектор, вырос на 0,2%, а субиндекс нефтегазовых компаний прибавил 1,3% после падения более чем на 2% на предыдущей сессии.