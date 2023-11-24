МОСКВА, 24 ноя — ПРАЙМ. В пятницу котировки нефти Brent растут, восстанавливая часть утраченных накануне позиций. Трейдеры пытаются определить, смогут ли страны ОПЕК+ согласовать дополнительное сокращение добычи, передает Reuters.

По состоянию на 08.00 по Гринвичу фьючерсы на нефть Brent выросли на 19 центов, или на 0,23%, до 81,61 доллара за баррель. По итогам торгов четверга котировки потеряли 0,7%.

Фьючерсы на WTI подешевели на 45 центов, или на 0,58%, до 76,65 доллара за баррель. В четверг торги на американском рынке не проводились в связи с празднованием Дня благодарения.

Оба контракта нацелились на первый недельный рост из пяти последних недель. Надежды на то, что ОПЕК+ пойдет на более существенное ограничение производства нефти, чтобы сохранить баланс на рынке в 2024 году, оказывают поддержку.

В среду альянс неожиданно перенес встречу Объединенного министерского мониторингового комитета на 30 ноября, поскольку некоторые страны-участницы не смогли достичь консенсуса по поводу уровней добычи.

"Наиболее вероятным видится продление действующего режима сокращения добычи", — предполагает аналитик IG Тони Сикамор.

В результате неожиданного переноса министерского заседания ОПЕК+ цены на нефть Brent и WTI в ходе сессии среды упали на 4% и 5% соответственно.

Объем торгов по-прежнему небольшой в связи с продолжающимся государственным праздником в США.

Между тем краткосрочные перспективы экономики КНР улучшают настроения на рынке.

Свежая китайская отчетность и новые меры помощи ослабленному рынку недвижимости "могут оказаться на руку котировкам нефти в краткосрочной перспективе", считает Тина Тэн, аналитик CMC Markets.

В четверг китайские фондовые индексы выросли на ожиданиях того, что Пекин предпримет дополнительные шаги по укреплению строительного сектора.

Однако потенциал ралли цен на нефть может быть ограничен увеличением коммерческих запасов нефти в США и низкой маржой нефтепереработки, которая будет ослаблять спрос со стороны американских нефтеперерабатывающих заводов (НПЗ), говорят аналитики.

"Фундаментальные показатели негативны, учитывая рост запасов нефти в США", — отмечают аналитики ANZ.

Между тем более долгосрочные перспективы экономики КНР не внушают особого оптимизма. По словам аналитиков, рост спроса на нефть может замедлиться до примерно 4% в первой половине 2024 года, так как проблемы рынка недвижимости негативно отражаются на потреблении дизтоплива.

Темпы роста добычи вне ОПЕК останутся высокими. Так, бразильская государственная нефтяная компания Petrobras планирует в ближайшие пять лет потратить 102 мрд долларов на развитие нефтяного сектора, чтобы к 2028 году увеличить добычу до 3,2 млн баррелей в день против ожидающихся 2,8 млн баррелей в день в 2024 году.