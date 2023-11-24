МОСКВА, 24 ноя — ПРАЙМ. Британский рынок акций сегодня сдает позиции, пишет Reuters. Возглавили снижение акции производителей потребительских товаров и добытчиков драгоценных металлов. Тем временем опрос показал, что британские потребители стали более оптимистично оценивать перспективы развития экономики в ноябре.

Базовый индекс FTSE 100 и индекс компаний со средней капитализацией FTSE 250 утром опустились на 0,2% и, вероятно, завершат неделю в минусе.

В лидерах падения среди секторов оказались потребительские товары и добыча драгоценных металлов, в то время как фармацевтическим и биотехнологическим компаниям, а также розничным сетям удалось добиться некоторого роста.

Компания GfK, занимающаяся исследованиями рынка, сообщила, что в этом месяце британские потребители стали более оптимистично смотреть на экономику и оценивать свои личные финансы, однако их настроение по-прежнему далеко от предкризисного уровня.

Акции Barclays поднялись на 0,3% после того, как агентство Reuters сообщило, что британский банк разрабатывает планы по экономии до 1 млрд фунтов (1,25 млрд долларов). Это может повлечь за собой сокращение до 2000 рабочих мест, в основном в бэк-офисе.

В то же время главный экономист Банка Англии Хью Пилл заявил в интервью Financial Times, что центральный банк должен сохранять твердость в борьбе с инфляцией и не может позволить себе ослабить жесткую денежно-кредитную политику.