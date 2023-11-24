МОСКВА, 24 ноя — ПРАЙМ. Цены на золото немного поднялись на торгах в пятницу и могут показать рост по итогам второй недели подряд, сообщает Reuters. Аналитики все больше склоняются к тому, что Федеральная резервная система (ФРС) США все-таки завершила цикл повышения ставок. На этом фоне индекс доллара США понижается.

По состоянию на 09.23 по Гринвичу спот-цены на золото повысились на 0,1%, до 1994,09 доллара за унцию. Фьючерсы на золото на COMEX торговались у флэтовой линии, по 1994,80 доллара за унцию.

"На рынке золота установился режим ожидания — инвесторам нужна новая информация по поводу будущей политики ФРС, — комментирует Лукман Отунуга, старший аналитик FXTM. — В последние несколько недель золото торговалось в относительно узком диапазоне, причем в фокусе внимания остается уровень 2000 долларов за унцию". "Может потребоваться изменение фундаментальных показателей, чтобы спровоцировать значительное движение котировок", — добавляет аналитик.

Индекс доллара может упасть по итогам второй недели подряд. Ослабление доллара делает золото менее дорогим для держателей иных валют.

Трейдеры в большинстве своем полагают, что ФРС оставит ключевую ставку без изменений в декабре. Вероятность начала понижения ставки в марте оценивается в 26%, свидетельствуют данные FedWatch.

Спот-цены на серебро выросли на 0,1%, до 23,69 доллара за унцию.