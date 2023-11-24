МОСКВА, 24 ноя — ПРАЙМ. Мировые фондовые рынки в пятницу застыли на месте после праздника в США накануне. При этом общемировой индекс MSCI все еще может зафиксировать сильнейший месячный прирост с ноября 2020 года, пишет Reuters.

Вялость на азиатских торгах перекинулась на европейскую сессию. Панъевропейский STOXX 600 утром придерживался флэтовой линии, как и фьючерсы на американские S&P 500 и Nasdaq.

Тем временем в боях между Израилем и группировкой ХАМАС наступило четырехдневное перемирие, и палестинские боевики позднее сегодня должны освободить 13 израильских женщин и детей. Это первый период разрядки напряженности с начала войны почти семь недель назад.

Общемировой индекс MSCI держался флэтовой линии, однако за весь ноябрь он может вырасти на 8,5%. Инвесторы все больше укрепляются во мнении, что процентные ставки в США достигли своего пика. Рынок все больше задумывается о сроках снижения ставок.

Федеральная резервная система повысила стоимость заимствований с марта 2022 года более чем на 5 процентных пунктов в рамках общемирового цикла ужесточения денежно-кредитной политики.

"Ухудшение (экономических) данных и ослабление инфляции в США дало рынкам надежду на то, что ставки начнут снижаться", — указал Питер Доэрти, инвестиционный директор Arbuthnot Latham в Лондоне. "Однако идут споры насчет того, следует ли сейчас фиксировать прибыль", — добавил он, учитывая возможность "повторного ускорения экономического роста в США" после того, как крупнейшая в мире экономика вопреки всем прогнозам в 2023 году избежала рецессии.

Несмотря на всплеск оптимизма на мировых рынках в этом месяце, по словам некоторых экспертов, впереди может быть период затишья, так как инвесторы будут намечать портфели на 2024 год.

"Идут разговоры о так называемом 'рождественском' ралли, однако зачастую оно так и не проявляет себя в последние две недели декабря, — отмечает Шейн Оливер, старший экономист AMP. — Поэтому в ближайшие пару недель рынки могут просто топтаться на месте без какого-либо явного направления".

Евро стабилизировался на уровне 1,091 доллара. Более благоприятные, чем ожидалось, данные по активности в производственном секторе еврозоны компенсировали статистику, указавшую на снижение экономики Германии.

Доходность 10-летних гособлигаций США поднялась на 7 базисных пунктов до 4,4841%, но находится намного ниже 5%-ного максимума, достигнутого в октябре.

Протоколы последнего заседания ФРС показали, что центробанк не станет прибегать к очередному повышению ставок, если только прогресс в борьбе с инфляцией не застопорится.

Доходность немецких 10-летних бондов растет третью сессию подряд после того, как чиновники ЕЦБ опровергли предположения касательно их готовности начать снижение ставок. Сегодня доходность поднялась до 2,655%.

Индекс доллара откатился до 103,71 и приблизился к трехмесячному минимуму. Надежды на понижение процентных ставок снизили привлекательность доллара.

При этом Банк Англии, как теперь предполагается, будет вынужден удерживать ставки на 15-летнем максимуме до конца следующего лета. Фунт приблизился к максимуму против доллара за 2,5 месяца на уровне 1,2540 доллара. Что касается ФРС, участники денежных рынков предполагают, что американский центробанк начнет снижать ставки к июню.

В Японии торги возобновились после вчерашнего праздника. Индекс Nikkei повысился на 0,7% и приблизился к 33-летнему максимуму, достигнутому в понедельник.

Согласно опубликованным в пятницу официальным данным, базовая потребительская инфляция в Японии в октябре немного ускорилась, но не так сильно, как ожидалось.

Цены на нефть изменились незначительно после падения более чем на 1% из-за опасений насчет отложенного заседания ОПЕК+. Фьючерсы на нефть марки Brent подросли на 0,1% до 81,51 доллара за баррель.

Цены на золото стабилизировались на уровне 1992 доллара за унцию.