МОСКВА, 24 ноя — ПРАЙМ. Фьючерсы на американские фондовые индексы сегодня практически не изменились. Торговая сессия будет сокращенной в связи с продолжением празднования Дня благодарения. По итогам недели индексы Уолл-стрит, похоже, останутся в плюсе благодаря надеждам на то, что процентные ставки в США уже достигли своего пика, передает Reuters.

Три основных американских фондовых индекса, вероятно, вырастут по итогам четвертой недели подряд. Поддержкой для такой череды роста стали надежды на то, что Федеральная резервная система США прекратила повышать процентные ставки, и признаки того, что экономика США остается устойчивой.

Базовому индексу S&P 500 осталось набрать еще примерно 1%, чтобы обновить максимум за год.

Основное внимание будет приковано к розничным компаниям, которые готовятся к очередным, как они надеются, рекордным продажам в "черную пятницу". Обычно она служит неофициальным началом сезона рождественских покупок.

"В отчетах таких компаний, как Walmart и Best Buy, отмечается ослабление спроса, что говорит о рисках неутешительного 4-го квартала для розничной торговли, — отметил Джошуа Махони, главный рыночный аналитик Scope Markets. — Тем не менее, поскольку в течение всего года покупательские привычки оставались устойчивыми, велика вероятность того, что потребители при возможности воспользуются распродажами, чтобы поддержать свой уровень жизни".

Фондовые рынки США были закрыты в четверг в связи с праздником Дня благодарения и откроются сегодня на укороченную сессию, которая завершится в 18.00 по Гринвичу. В среду рынок вырос после того, как отчеты по заявкам на пособие по безработице, товарам длительного пользования и настроениям потребителей показали, что экономика слегка ослабевает, но может остаться достаточно крепкой, чтобы избежать рецессии.

Ожидается, что в 14.45 по Гринвичу S&P Global опубликует сводный индекс менеджеров по снабжению (PMI) США, который укажет на незначительное снижение активности на предприятиях и в секторе услуг в ноябре.

Фьючерсы e-mini на индекс Dow на момент написания статьи выросли на 80 пунктов, или на 0,23%, на S&P 500 — на 5 пунктов, или на 0,11%, а на Nasdaq 100 — снизились на 2 пункта, или на 0,01%.

Акции Nvidia на премаркете опустились на 2,1%. Как сообщило агентство Reuters, компания предупредила своих клиентов в Китае, что откладывает запуск нового чипа для поддержки искусственного интеллекта до 1-го квартала следующего года. Новые чипы специально создаются для соблюдения экспортных ограничений, введенных США.

Акции iRobot подскочили на 32,9% после сообщения о том, что компания Amazon, вероятно, получит разрешение антимонопольной службы ЕС на приобретение этого производителя роботов-пылесосов за 1,4 млрд долларов без каких-либо дополнительных условий.

Котирующиеся в США акции китайского производителя электромобилей Xpeng выросли на 4,1% после того, как Volkswagen заявила, что будет разрабатывать в Китае новую платформу для выпуска бюджетных электромобилей.