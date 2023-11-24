МОСКВА, 24 ноя — ПРАЙМ. Котировки меди в Лондоне могут завершить с повышением вторую неделю подряд. Как сообщает Reuters, цены получают поддержку на фоне мер поддержки строительного сектора Китая, ослабления доллара США и повышения склонности инвесторов к риску.

По состоянию на 11.05 по Гринвичу трехмесячные фьючерсы на медь на LME оставались без изменений, на 8409 долларах за тонну. За истекший период недели медь подорожала на 1,7%.

"Позитивная динамика цен на медь на этой неделе в основном обусловлена повышением склонности инвесторов к риску. Котировки продолжают рост, вызванный вышедшими ранее в этом месяце данными, указавшими на более низкую, чем ожидалось, инфляцию", — отметил Карстен Менке, аналитик Julius Baer.

Ослабление американской валюты делает торгующуюся в долларах медь более дешевой для держателей других валют.

Цены на металлы, используемые в промышленности, также получили поддержку на фоне мер стимулирования строительного сектора в Китае.

"Сообщения, появившиеся на этой неделе, указывают, что Китай меняет тактику стимулирования экономики и оказывает прямую поддержку строительной сфере", — отметил Нитеш Шах из WisdomTree.

Повышение импортного спроса в Китае отражается в увеличении премии за медь в порту Яншань, которая завершила неделю на 12-месячном максимуме.

Запасы меди на складах, отслеживаемых Шанхайской фьючерсной биржей, на этой неделе выросли на 15,6%, отступив от более чем 12-месячного минимума.

Сомнения в устойчивости предложения из панамы и Перу также оказывают ценам на медь поддержку.

"Хотя на эти страны приходится лишь 3% мирового предложения медной руды, этого достаточно, чтобы в этом году на рынке образовался дефицит", — отметил Шах из WisdomTree.

Между тем технических факторов оказалось недостаточно, чтобы цены на медь преодолели сопротивление 8456 долларов за унцию, расположенное на скользящей средней за 200 дней.

Трехмесячные фьючерсы на алюминий на LME подешевели на 0,1%, до 2222,5 доллара за тонну, олово — на 2,1%, до 23 965 долларов за тонну, цинк подорожал на 0,9%, до 2561 доллара за тонну, никель упал в цене на 1,2%, до 16 420 долларов за тонну, а свинец — на 0,5%, до 2204 долларов за тонну.